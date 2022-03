Jurados, junteros y comisionados de Baztan cobrarán un 6,6% más

Ayuntamiento de Baztan contemplan la subida del 6,6%, equivalente al IPC, en las asignaciones para 20 de los 23 alcaldes jurado, junteros y comisionados de montes de la Junta General del valle. Al no ser nombrados por falta de candidatos, el consistorio se ahorrará las asignaciones de tres comisionados, tal y como figura en el informe de Intervención incorporado a los presupuestos. El aumento del 6,6% es el mismo que estaba estipulado para el alcalde, teniente de alcalde y titular de Turismo, con dos tercios de jornada, todos ellos de el incremento se reducirá al 2%, de acuerdo a una moción presentada el jueves en pleno con carácter de urgencia por su socio de gobierno, Baztango Ezkerra, de la que no tenía constancia EH Bildu. La propuesta pretendía zanjar -según Ezkerra- el agravio comparativo con el incremento dictado para los empleados municipales. Los presupuestos aprobados hace dos semanas en elcontemplan, en las asignaciones para 20 de los 23 alcaldes jurado, junteros y comisionados de montes de la. Al no ser nombrados por falta de candidatos, el consistorio se ahorrará las asignaciones de tres comisionados, tal y como figura en el informe de Intervención incorporado a los presupuestos. El aumento del 6,6% es el mismo que estaba estipulado para el alcalde, teniente de alcalde y titular de Turismo, con dos tercios de jornada, todos ellos de EH Bildu , conforme a un acuerdo de pleno de junio de 2019, que, como recordó ayer el primer edil, Joseba Otondo, determinaba un incremento proporcional del IPC en las retribuciones asignadas. En el caso particular de los tres corporativos,, de acuerdo a una moción presentada el jueves en pleno con carácter de urgencia por su socio de gobierno,, de la que no tenía constancia EH Bildu. La propuesta pretendía zanjar -según Ezkerra- el agravio comparativo con el incremento dictado para los empleados municipales.

A su vez, el alcalde justificó el apoyo de EH Bildu a la moción con el argumento de “no querer entrar en el juego” de lo consideró ser un acto de “demagogia” por parte de su socio de gobierno. También dijo que en la propuesta inicial, la subida de los tres concejales liberados no podía ser equiparada al 2%, acordado para los trabajadores de la Administración Pública. “En nuestro caso, como en el de los jurados, comisionados de montes y junteros, la subida debe ser del IPC o de 0, pero nunca del 2% porque no somos trabajadores de la Administración Pública”, precisó Otondo señaló que desde inicio de legislatura, en 2019, no se ha aplicado una subida del IPC en las retribuciones de ediles con dedicación exclusiva. “De haberse producido -aclaró- el monto ascendería al 7,9%. Entre 2015 y 2019 tampoco hemos tenido subida alguna”.

EL PACTO SE MANTIENE INTACTO

Preguntados tanto a EH Bildu como a Baztango Ezkerra por si su pacto de gobierno sigue intacto, sus portavoces aseguraron que el desencuentro del jueves no afecta al acuerdo. El sistema de retribuciones y deitas establece un límite de 900 euros al mes para aquellos concejales sin dedicación exclusiva, como es el caso de tres de EH Bildu, Baztango Ezkerra (2), Navarra Suma (3) y Geroa Bai (2). El criterio se adoptó en julio de 2019, al mes de fijarse una cuota de 125 euros por asistencia a plenos, Junta de Gobierno Local y comisiones informativas. Los cambios que adoptaron implicaron una reducción a 100 euros de las dietas de comisiones y un aumento a 150 de las las estipuladas para la Junta de Gobierno Local, donde participa Baztango Ezkerra. Entonces, Navarra Suma utilizó el mismo discurso crítico que el jueves con un reproche al gobierno municipal por las modificaciones al mes de aprobarse las retribuciones.