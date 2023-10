"Aunque mediemos los servicios sociales, los propietarios tampoco les alquilan sus pisos"

Hay una familia con un menor que lleva cinco meses en un coche en Tudela. Su salud mental y física se ha deteriorado considerablemente. ¿Por qué no se les puede dar una solución?

Nosotros les hemos ofrecido todos los recursos que disponemos en el Ayuntamiento. El primero, el Centro Municipal de Atención a Personas Sin Hogar. Sí es cierto que los menores no pueden estar y se les ofreció también que Luis (70 años) pudiese dormir en el albergue, mientras Adela y su hijo en un hostal pagado por nosotros. Pero no quisieron. También les hemos ofrecido tres menús al día, asearse y lavar la ropa. [La Asociación Romaní, que acompaña desde junio a Adela, Luis y Pedro, explica que solo se les ha ofrecido el albergue porque la familia ha dejado claro que no se va a separar. Adela y su hijo son víctimas de violencia doméstica].

¿Cuántas viviendas sociales tiene ahora el Ayuntamiento?

Contamos con 15 y en este momento están ocupadas sin previsión de vacante.

¿Hay otras familias con menores en la calle en Tudela?

No nos consta. Ha podido haber en otros momentos.

Esta familia solo pide que servicios sociales medie para que puedan acceder a un alquiler.

Aunque mediemos y llamemos a los propietarios de los pisos, no nos alquilan. En Navarra hay un problema importante de vivienda y el Ejecutivo foral quiere afrontar la situación. Ya lo ha anunciado.

Llama la atención que la única alternativa a la vivienda social para familias vulnerables sea una habitación. Esta es la propuesta una y otra vez de los servicios sociales aquí y en Pamplona.

En la actualidad hay una alternativa de viviendas compartidas que es lo que la gente está utilizando debido al encarecimiento. En este caso, ellos dijeron que solo quieren una vivienda, que nada de habitación. Si han cambiado de opinión y ahora no les importa meterse en una, me alegro. Hay familias que alquilan dos habitaciones en el mismo piso. [Adela niega las palabras de Ignacio Lizaldre. De hecho, la familia ha llamado a una lista de alquiler de habitaciones pero tampoco cumple los requisitos porque no aceptan menores. Desde Romaní confirman alguna de estas llamadas que hicieron desde la asociación].