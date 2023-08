Pasajera del autobús apedreado: "Al llegar y ver los cristales nos quedamos impactadas"

Una de las pasajeras del autobús que hacía el recorrido de Voy y Vengo entre Fitero y Corella , una joven de 17 años vecina de Corella, relata cómo lo vivieron en el interior. "El autobús iba lleno. De repente escuchamos unos ruidos y el autobús frenó. Siguió y vimos que se habían roto cristales, que nos habían lanzado piedras, pero al ser doble no entraron cristales dentro". Durante el trayecto, el mayor susto lo tenían en la fila de asientos situada. "Al llegar y bajarnos y ver cómo habían quedado las lunas nos quedamos impactadas, no imaginábamos que hubiera sido para tanto". Junto a esas ventanillas iban un chico y una chica de 17 años. "Nos montamos en el autobús a las cuatro e íbamos cantando. Al poco de salir hemos escuchado 'pum, pum, pum', eran ruidos muy fuertes, y un frenazo. Nos hemos callado y hemos escuchado el ruido de cómo se iba rompiendo el cristal de fuera", relataban. "Nos hemos cambiado de sitio. El cristal de dentro también estaba algo roto y si se rompía del todo nos caía encima", añadían. Los pasajeros que iban atrás contaron que también escucharon impactos en la, pero en este caso el cristal no se fracturó. "Todos nos hemos asustado, y", concluían, con la esperanza de que la investigación dé con los autores.