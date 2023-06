Santiago Yoldi, elegido como el mejor vendedor de la ONCE en Navarra en 2022: "Trato a mis clientes como amigos"

Santiago Yoldi Chueca, de 53 años, soltero, y que desempeña su labor en su localidad natal de Buñuel y en la vecina de Ribaforada -su puesto incluye también la estación de servicio Valcarce de este último municipio- recibió este galardón, junto a otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de otros puntos de España, en el transcurso de una cena de gala celebrada el pasado fin de semana en Madrid. Un galardón que, como indicó este lunes Yoldi, mientras recibía la felicitación de muchos de sus clientes, “es un orgullo muy grande porque, al final, que te reconozcan el trabajo que haces te llena de satisfacción y supone mucho aliciente para seguir”.expuso, al tiempo que calificó el fin de semana que ha pasado en Madrid, ciudad a la que acudió junto con su hermana Rita, como “inolvidable”. “Nos han tratado en la ONCE como a marqueses . Además de la gala, que fue preciosa, hemos hecho una visita guiada, hemos estado en restaurantes emblemáticos... y todo ello con muy buen ambiente”, comentó Yoldi, quien no dudó al afirmar que “se nos premia por ventas y por estar implicado con el trabajo y la empresa, y por la amabilidad en la atención a la gente. “Yo trato a mis clientes como amigos, porque en Buñuel y Ribaforada nos conocemos todos. Yo también creo que me he hecho querer”, indicó.