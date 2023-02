ONCE Un vecino de Tudela gana 143.000 euros con el Eurojackpot y se queda a dos soles de ganar 107 millones El vendedor de la ONCE David León Menor es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Tudela desde el kiosco situado en la c/ Gaztambide Carrera









Ampliar Google Street View Diario de Navarra 'Eurojackpot' de la ONCE ha dejado un premio de 143.746,20 euros en Tudela, con un boleto de tercera categoría (5 números), en el sorteo del martes, 31 de enero. Elde laha dejado un premio de 143.746,20 euros en Tudela, con un boleto de tercera categoría (5 números), en el sorteo del martes, 31 de enero. El vendedor de la ONCE David León Menor es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Tudela desde el kiosco situado en la calle Gaztambide Carrera, 16. Para el sorteo del viernes, 3 de febrero, 'Eurojackpot' pone en juego un bote de 10.000.000 de euros. MEGA SORTEO EUROPEO 'Eurojackpot' es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El precio unitario de la combinación es de 2 euros. El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. La ONCE comercializa el 'Eurojackpot' junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. 'Eurojackpot', como las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.