La belleza interior de la alcachofa de Tudela

¿Qué elegiría usted? ¿Una alcachofa de Tudela de la máxima calidad pero con algún defecto estético o una alcachofa de otro lugar y de peor calidad, pero de aspecto impecable? Esta cuestión fue el tema principal del encuentro celebrado este miércoles en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) con motivo de la entrega del XIV Premio Anual de Gastronomía. Un encuentro que estuvo organizado por la Academia Navarra de Gastronomía (ANG) y Diario de Navarra, con la colaboración de la propia CAT y de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alcachofa de Tudela.

A la cita acudieron los productores y comercializadores Guillermo Agorreta y Jaime Castel-Ruiz, presidente y vicepresidente de la IGP, respectivamente; Ana Laguna, vicepresidenta de la ANG; José Luis Medrano, vocal de la IGP y gerente de Conservas Medrano de Tudela; y José Aguado Sada, cocinero del Restaurante Topero de la capital ribera. La mesa redonda fue moderada por la periodista de Diario de Navarra especialista en temas de gastronomía Sara Nahum.

Obviamente, la respuesta dada a la pregunta que encabeza este reportaje por todos los presentes en el encuentro de ayer fue contundente: la mejor opción es la Alcachofa de Tudela, pero reconocieron que las grandes superficies y una gran parte de los clientes optan por la otra opción: las variedades híbridas.

UN HÁNDICAP EN EL LINEAL

Así lo apuntó el vicepresidente de la IGP, Jaime Castel-Ruiz, quien indicó que las grandes superficies “priman que los productos perduren más en sus lineales por encima de la calidad de los mismos”.

Guillermo Agorreta ahondó en esta reflexión apuntando que el gran problema al que se enfrentan los productores de Alcachofa de Tudela es que el 75% de las frutas y verduras que se venden en España se comercializan a través de estas grandes superficies. “Y si ellas apuestan por un producto que no les da problemas, nosotros estamos muy limitados”, explicó el presidente de la IGP.

En este sentido, la vicepresidenta de la ANG, Ana Laguna, planteó una alternativa a este obstáculo y apostó por presentar a la Alcachofa de Tudela “como un producto selecto”. “No podemos ir a la batalla de permanecer inalterable durante 10 días en el lineal del supermercado, sino a inculcar en el cliente que se trata de un producto de gran calidad; que por ello es tan perecedero; y, así, generaríamos que esperara impaciente su llegada al punto de venta”, indicó Laguna, quien apuntó que, la Alcachofa de Tudela es de una calidad superior, “y, en consecuencia, hay que cobrarla más cara”.

IMPERFECTA, PERO NATURAL

Laguna profundizó en su argumento y apuntó a la necesidad de exaltar las propiedades de la Alcachofa de Tudela sobre las variedades híbridas. “El cliente debe preguntarse por qué se pone fea tan rápido nuestra alcachofa. Y la respuesta es que lo hace porque es de gran calidad, muy delicada y, sobre todo, natural. Si tienes una alcachofa que en apariencia está preciosa y se mantiene así días y días, probablemente por dentro esté acartonada. En cambio la nuestra no lo estará”, dijo.

Agorreta completó esta reflexión indicando que “esos roces o imperfecciones que presentan productos como la Alcachofa de Tudela se deben a las inclemencias meteorológicas que sufren..., pero es que hay que saber que la verdura es mucho mejor cuando sufre estos cambios climáticos”.

ENTRE CONSERVAS Y COCINA

El presidente de la IGP también resaltó las ventajas competitivas que tiene la Alcachofa de Tudela sobre otras variedades. En concreto, apuntó a sus características morfológicas, “que la convierten en la más apropiada para la industria conservera”; y, por otro lado, aseguró que “la hostelería apuesta por ella al 100%”.

Así lo corroboraron José Luis Medrano, de Conservas Medrano; y el cocinero del Restaurante Topero de Tudela, José Aguado.

“En nuestras conservas solo utilizamos esta variedad, y las grandes superficies saben valorar este producto ya que, comparándolo con otros, hay una diferencia muy grande”, indicó Medrano.

De la misma opinión se mostró Aguado, quien apuntó que “pocas veces he tenido que cocinar alcachofas distintas a las de Tudela pero, cuando lo he hecho, enseguida se nota que no tiene nada que ver”.