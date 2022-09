Tudela acogerá el 9 de octubre la Marcha de la Ribera Contra el Cáncer

Marcha de la Ribera Contra el Cáncer se volverá a celebrar este año, tras el parón por la pandemia, de forma presencial. La quinta edición de este solidario evento se celebrará en Tudela el domingo, 9 de octubre, y espera reunir a unas 5.000 personas, quienes recorrerán, a partir de las 11 horas, un trayecto de 5 kilómetros por la ciudad, con salida y llegada en la plaza de los Fueros. Lase volverá a celebrar este año, tras el parón por la pandemia, de forma. La quinta edición de este solidario evento se celebrará enel domingo,, y espera reunir a unas 5.000 personas, quienes recorrerán, a partir de las 11 horas, un, con salida y llegada en la

La presentación de la marcha corrió ayer a cargo del alcalde de la capital ribera, Alejandro Toquero; y Juan Franco y Mamen Motilva, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra y delegada de la entidad en Tudela, respectivamente. Como anunció Franco, la recaudación que se obtenga en la marcha irá destinada al proyecto del Cima que dirige la doctora Maite García sobre tumores hepáticos y digestivos. Añadió que la de Tudela es la marcha de las que organizan en Navarra “que tiene más participación”.

Por su parte, Toquero animó a participar en este evento porque “es la oportunidad de Tudela y la Ribera de agradecer el trabajo de la AECC, los voluntarios, personal médico, investigadores y cuidadores y para hacer llegar a los enfermos nuestro apoyo”.

Para la organización del evento se cuenta con el apoyo de más de 50 empresas riberas y 145 comercios que han aportado regalos que se sortearán en una tómbola el 9 de octubre -se sacarán a la venta 7.000 boletos al precio de un euro-.

La inscripción para la marcha cuesta 8 €, e incluye la ya habitual camiseta verde. Las inscripciones se pueden realizar online en www.rockthesport.com, y de forma presencial en la sede de la AECC de Tudela (plaza de la Constitución nº 13) del 5 de septiembre al 7 de octubre, o en Tu Toque, Nails factori, Gimnasio One for you, Peluquería V M y Peluquería Ella & Él. Habrá también dorsales solidarios en la web ya citada para quienes no puedan ir a la marcha y quieran colaborar.