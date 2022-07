EL PSN reprocha a NA+ que "siga sin redactar" el pliego para la adjudicación de recogida selectiva de basuras en la Ribera

adjudicación de la recogida selectiva de basuras en la Ribera, y ha considerado que "eluden responsabilidades a la espera de que se renueve la presidencia". El PSN ha reprochado a Navarra Suma (NA+) que "diez meses después, sigue sin estar redactado" el pliego para la, y ha considerado que "eluden responsabilidades a la espera de que se renueve la presidencia".

Así lo han manifestado este jueves en un comunicado, al término de la reunión de la Mancomunidad de la Ribera, "en la que se confirma que aún no está preparado el pliego para la licitación del servicio de recogida selectiva de basuras".

"NA+, en la presidencia de la Mancomunidad de la Ribera, prefiere eludir su responsabilidad antes de tomar decisiones que intuye pueden no ser populares", han subrayado.

Según han añadido, actualmente la prestación del servicio está prorrogada "a pesar de que la licitación venció hace diez meses y hemos denunciado insistentemente las carencias y deficiencias del servicio".

Los responsables de la mancomunidad, según han indicado desde el PSN, "llevan desde octubre de 2021 diciendo que estaban preparando el pliego para la licitación del servicio cuando lo que quieren es dilatar el proceso hasta que se renueve la presidencia de la mancomunidad".

Los socialistas han recordado que votaron 'no' a la propuesta de modificación presupuestaria para adquirir un camión para la recogida selectiva de residuos. "No estamos en contra de contar con todos los medios necesarios, pero sí entendemos que deberá ser la nueva empresa adjudicataria del servicio la que se ocupe de las dotaciones materiales necesarias", han apuntado, tras remarcar que "no hay ningún plan de en qué, cómo o cuándo se va a gastar el dinero".

A su juicio, se hace una modificación "de casi todo el remanente dejando a la mancomunidad bajo mínimos y sin saber los precios cuando se adjudique la compra".

En el turno de ruegos y preguntas, los socialistas han querido "poner en evidencia" la "falta de planificación" en la Mancomunidad, al confirmar que el Ayuntamiento de Tudela "ha tenido que pedir contenedores a otras mancomunidades para hacer frente al exceso de residuos que se van a producir durante las fiestas de Santa Ana". "Desde luego, los responsables de la mancomunidad no están siendo un ejemplo de buena gestión", han afirmado.