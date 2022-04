Sanitarios riberos: “Hacen falta más recursos”

El turno de intervención de los asistentes al acto sirvió para que, por ejemplo, Mariano Hernández, director del centro de salud Gayarre-Tudela Oeste, planteara algunas reflexiones. Expuso que Atención Primaria “creo que es el bastión” de la sanidad y que se ha demostrado durante la pandemia, al tiempo que dijo estar de acuerdo con Sebastián Recaj en que “efectivamente, estamos cansados y hartos, y eso, de alguna manera, tiene que analizarse y ponerse en valor”. Consideró que hace falta sensibilidad a la hora de contratar médicos de Atención Primaria “porque somos tan especialistas como los hospitalarios” y añadió que para esa dificultad en contrataciones “nos escudamos siempre en la normativa, pero no es una excusa” ya que si no “habrá que buscar otra fórmula”. Abogó por “dar un golpe en la mesa y decir qué necesitamos en salud”, algo que, según dijo, ”podemos solucionar entre todos”. Añadió que hace falta información, citando que, de hecho, “yo no sabía nada del call center y que había más administrativos”. “En Atención Primaria cada vez hacemos más cosas y estamos encantados”, reflejó, al tiempo que se refirió al centro de salud que dirige, que calificó como “el centro urbano peor de todo Navarra”. Y recordó una mesa redonda que organizó la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de la ciudad en la que hubo “un compromiso a nivel de partidos políticos” de que se iniciarían las obras este año. “No tenemos idea de nada, y si no tenemos sitio para trabajar, no podemos trabajar. Necesitamos celeridad”, expuso.

Sebastián Recaj le contestó: "Dice que no hay médicos. Haberlos hailos, lo que tenemos que hacer es conservarlos". A este respecto, Campillo señaló que la intención es "que todo aquel médico de familia que quiera trabajar en el Área de Salud de Tudela va a poder trabajar". Añadió que la elección de plazas de la OPE "fue ayer, y en los próximos días será cuando se vea qué plazas quedan o no y hasta entonces no se pueden hacer ofertas concretas". Ana Campillo le respondió que se necesitan más médicos de Atención Primaria porque no los hay, que "hay que irse preparando para las jubilaciones" de médicos de los próximos años, y eso pasa por aumentar la formación de profesionales. Dijo estar completamente de acuerdo en que "hay que dar un empujón" al centro de salud Gayarre "y trabajaremos en ello".

Entre el público también se encontraba Juanjo Royo Bruna, quien no dudó al afirmar que para una atención de calidad “hacen falta recursos”. “Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto carencias que ya teníamos. Si hubiera habido un dimensionamiento más correcto en el área no se habrían visto esas carencias”, comentó al tiempo que dijo a los ponentes si “son conscientes del hartazgo y cansancio de los profesionales”. “Creo que hace falta más diálogo y que todo el mundo puede aportar”, coincidió con Hernández, al tiempo que preguntó si hay algo previsto “para solucionar el problema de aparcamiento en el hospital de Tudela”.

Campillo reconoció que el hartazgo y cansancio en muchos sectores profesionales es conocido, y se mostró de acuerdo en que “la comunicación es una línea en la que hay que hacer más, pero se ha avanzado mucho en los últimos años”. Por su parte, Maite Fauste , alabó la labor y la implicación de los profesionales sanitarios en la pandemia y añadió que “hemos ayudado en lo que hemos podido”. Recaj, tras insistir en que “estamos bastante quemados”, señaló que “queremos dejar que nos prometan y ver la luz, cosas reales”. “La vocación la seguimos teniendo, pero la tenemos arrinconada, a punto de tirar la toalla”.

Respecto al aparcamiento del hospital, Campillo dijo que es cierto que es un problema aunque no cree que a corto plazo se puedan incrementar las plazas. “Tendremos que ir más en la línea de trabajar tanto en el fomento del transporte público como otros transportes”, citando el carril bici hasta el hospital.

DATOS DE ENCUESTAS

También preguntó Maribel Riega. Dijo que “hay encuestas sobre el funcionamiento de salud en las que parece que todo es maravilloso, y veo por otra parte que los médicos están saturados y los de a pie también. ¿En manos de quién está todo esto”. “En manos de todos”, respondió Campillo, al tiempo que dijo que hay que poner en valor el resultado de la encuesta. Consideró que la pandemia ha sido durísima y ha tensionado tanto el sistema sanitario como a la sociedad. “Estamos ante una nueva etapa y es momento de replantearnos, con los aprendizajes que hemos sacado, esta situación. Es un reto muy bonito y podemos avanzar tanto en la satisfacción de los pacientes como en su salud”.

Otra asistente al acto consideró que a nivel político se podía plantear una gratificación económica a los profesionales sanitarios que “se han dejado la piel” en la pandemia. Una idea que Campillo vio estupenda pero muy complicada. Y Manuel Campillo reflexionó sobre el hecho de que gran parte de los problemas sociales tienen que ver con la salud.