Los médicos se muestran “hartos” y reclaman soluciones inmediatas para Tudela y la Ribera

foro DN en Vivo celebrado el jueves en Tudela, organizado por Diario de Navarra, realizó una radiografía de la sanidad en la Ribera. Durante hora y media, y con la sede de la UNED como particular consulta médica, el acto sirvió para diagnosticar las principales dolencias de un área de salud como la de Tudela, que atiende a los casi 100.000 habitantes de la comarca y, de alguna manera, también para recetar algunas soluciones.

La cita contó con la participación de la nueva gerente del Área de Salud de Tudela (AST), Ana Campillo; la jefa de Cuidados Asistenciales del AST y enfermera, Maite Fauste; y el médico de Atención Primaria en el consultorio de Cadreita y miembro de la sociedad Semergen, Sebastián Recaj.

A la cita acudieron cerca de 50 personas entre las que se encontraban numerosos profesionales sanitarios.

UN MAL ENDÉMICO

El primer problema detectado, un auténtico mal endémico del AST, fue la falta de profesionales en determinadas especialidades que derivan en el progresivo aumento de las listas de espera.

Al respecto, la gerente del AST abogó por consolidar el empleo mediante oposiciones e indicó que las primeras OPEs que se resolverán serán las 26 plazas de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria entre mayo y junio. Ya en otoño, se espera la resolución de las oposiciones del resto de especialidades médicas.

Por otra parte, Campillo también apuntó a la opción de la formación de profesionales en Navarra y señaló que la Comunidad foral pasará de formar a 24 médicos al año especializados en Atención Primaria a alrededor de 40.

LA ATENCIÓN PRIMARIA, EL PILAR

Gran parte del debate se centró en la importancia de la Atención Primaria, que los tres ponentes coincidieron en señalar como el “pilar fundamental” del sistema.

Y los médicos lo dejaron claro y reclamaron soluciones urgentes. Recaj solicitó un refuerzo de profesionales e indicó que los médicos necesitan “más tiempo para poder trabajar”.

Fauste intervino para poner en valor la labor de las enfermeras y las funciones que pueden desarrollar para aliviar la actual saturación que sufre Atención Primaria.

MÉDICOS Y PACIENTES, HARTOS

Otra de las sensaciones que gravitó durante el foro, tanto en la intervención de los ponentes como en las preguntas del público, fue el “hartazgo” del colectivo médico, y más tras estos dos últimos años de pandemia.

Un hartazgo que no es solo exclusivo de los profesionales médicos, sino que es evidente en la otra parte de la ecuación: los pacientes. Y es que una de las quejas que se puso sobre la mesa ayer fue la dificultad de conseguir una cita con el médico de familia a través del teléfono. Otra asignatura pendiente que, según aseguró Campillo, está en vías de mejorarse.

Prevenir antes que curar, clave para una mejor salud

“La solución a la saturación de médicos y pacientes está en manos de todos”. Con estas palabras, la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo Arregui, quiso remarcar la importancia de implicar a los pacientes en la mejora de la salud. “Estamos acostumbrados a recurrir al sistema sanitario para que nos curen la enfermedad, pero tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo un cambio de cultura hacia la prevención de esa enfermedad y la promoción de la salud”, dijo Campillo.

Ana Campillo, gerente del Área de Salud de Tudela: “Debe ser presencial la atención que lo merezca, para todo sería absurdo”

“En la zona de salud de Tudela estamos en un 55% de presencialidad, vamos mejorando. Pero habría que hacer una labor divulgativa. Debe ser presencial la atención que lo merezca, pero querer que todo sea presencial sería absurdo. Igual no se puede diagnosticar por teléfono, pero sí dar un resultado”. Así se expresó Ana Campillo, gerente del Área de Salud de Tudela, en el foro ‘DN en Vivo’ de ayer.

Ante la situación de falta de personal de la Atención Primaria, quiso lanzar un mensaje optimista de cara al futuro. “Se está trabajando y va a mejorar. El aumento de plazas en formación de residentes es una de las claves, una inversión a medio plazo. Se va a hacer un esfuerzo en aumentar los profesionales disponibles, así como su capacidad resolutiva”, agregó, sin olvidar las recientes OPE.

“Mejorar la Atención Primaria es un reto que se afronta con un plan de acciones concreto. Es un pilar fundamental”, añadió Campillo, y remarcó que está prevista una inminente incorporación de 147 profesionales “en toda la red”, de ellos 104 enfermeras “cuyo papel se va a reforzar”. “No para sustituir a los médicos, pero están preparadas para desarrollar muchas labores; tienen capacidad de resolución y de hacer seguimiento”.

Reconoció la gerente del Área de Salud de Tudela, ante las quejas de los facultativos, que “es comprensible el agotamiento tras 6 olas de la covid”. “En medicina faltan profesionales y especialistas. Un problema recurrente y de toda España”, apuntó, insistiendo en que una de las principales soluciones pasa por “consolidar empleo” a través de OPEs.

“De la última de Atención Primaria, que se resolverá en mayo o junio, saldrán 26 plazas de médicos y pediatras para la Ribera”, aseguró. Las plazas del resto de especialidades médicas se resolverán “en otoño”.

Sobre las dificultades para obtener cita, sobre todo telefónicamente, en los centros de salud, reconoció que “el atasco es innegable”, pero que una vez se contacta “el 82% de los pacientes de la zona consigue cita en menos de 24 horas”.

“La situación ya mejora, se cuenta con más administrativos, se trabaja en un call center, y muy próximamente se podrán coger citas desde la Carpeta de Salud”.

Ante las listas de espera hospitalarias en la zona, dijo que “se trabaja en varias líneas de mejora”. “Rehabilitación, especialidad que supone el 40% de las listas aquí, mejorará cuando se resuelva la OPE”. Y reconoció casos de externalización a la red privada, como en dermatología.

Sebastián Recaj Médico de Atención Primaria en Cadreita: “La falta de profesionales en Atención Primaria es tremenda”

Sebastián Recaj no dudó al afirmar que en Atención Primaria “la falta de profesionales es tremenda”. Dijo que desde la sociedad Semergen, a la que pertenece, “nos quejamos hace años” de ello, por lo que demandó poner sobre la mesa ya “medidas concretas”. Tras reconocer que Ana Campillo lleva poco tiempo en su cargo de gerente del Área de Salud de Tudela, consideró que “se ha hecho una mala gestión y hay que corregirla”.

En este sentido, aportó como dato que “tres médicos residentes acaban su residencia en Cascante y ninguno se va a quedar, eso no debería ocurrir”. Campillo le respondió que “no está nada claro” que se vayan esos profesionales. “Ojalá. A día de ayer no tenían un contrato encima de la mesa”, respondió Recaj, quien abogó por incentivar a los médicos para paliar esa falta de profesionales porque “las OPES tardan mucho, y otras comunidades se han adelantado y nos han ‘robado’ médicos formados aquí”. “Esa incentivación no es solo económica, sino profesional, que hagamos atractiva esta zona. Tenemos que atraerlos para que se queden”, por ejemplo, dándoles incentivos como “más puntos por estar en lugares más alejados”.

Respecto a las listas de espera, afirmó: “En Atención Primaria, que haya una lista de espera para primera consulta tan aberrante supone que va a parar al médico de cabecera porque al paciente le duele y quiere que le traten. Así no se puede funcionar, porque nosotros seguimos saturados”, dijo.

Consideró que la Atención Primaria es el pilar de la sanidad “y demandamos medios, pero sobre todo personal”. Respecto a dar más competencias a enfermería, dijo que “no debemos volcar el trabajo médico en las enfermeras”, aclarando que no tiene ningún problema en que se incrementen esas competencias.

Ante las quejas ciudadanas porque no les cogen el teléfono en centros de salud, apuntó : “Nos hemos tenido que ‘comer’ un montón de quejas. Ese atasco telefónico es una queja que sigue estando ahí”. Preguntó a Campillo dónde están los nuevos administrativos y el call center que había anunciado “porque en el siglo XXI tampoco es tan difícil poner uno”. Y sobre el hecho de que no toda la atención sea presencial, dijo que en el ámbito rural “la gente entra al consultorio y no se va, se queda; hemos tenido presencialidad siempre, hasta en los peores momentos”. Finalmente, sobre el futuro de la Atención Primaria dijo: “Ahora está mal y si no se promueve que haya más profesionales va a estar peor. Además, estamos quemados. Llevamos 6 olas de pandemia”, expuso.

Maite Fauste, enfermera en el Hospital Reina Sofía de Tudela: “La Atención Primaria sostiene al sistema sanitario”

Maite Fauste, enfermera y jefa de Cuidados Asistenciales del Área de Salud de Tudela, cerró su intervención en el foro ‘DN en Vivo’ de ayer lanzando un “mensaje de esperanza” sobre el futuro de la Atención Primaria, tan aquejada especialmente por la falta de profesionales médicos. “Se trabaja en darle una solución”, indicó.

Y aprovechó este punto para resaltar que, más allá de atender enfermedades, “sostiene al sistema sanitario”. “Es un potenciador de la salud. Tiene un papel clave en la promoción de la salud y la prevención, contribuyendo a que no se den patologías importantes entre la población. No podemos hospitalizar la sanidad”, defendió.

Previamente, había reconocido que en la pandemia se han vivido “momentos muy duros”, y que en algunos momentos “ha tocado buscar profesionales en otras comunidades autónomas, hablar con universidades, etc.”. “Luego muchos se han quedado, la zona les encanta. Se les ha logrado fidelizar”, refirió.

Y repasó que hasta la Ribera han llegado profesionales de Andalucía, Levante, Cantabria, País Vasco, etc. Defendió asimismo que lo “ideal” sería poder ofrecer contratos con mayor continuidad, pero “no siempre es posible”.

Al respecto del debate abierto sobre el objetivo del departamento de Salud de reforzar y potenciar el papel de la enfermería en la Atención Primaria, indicó que “las enfermeras de España son de las mejor formadas de toda Europa”. “Por eso estamos tan cotizadas en algunos países”, dijo.

“Hemos evolucionado mucho a lo largo de la historia. Antes una enfermera era prácticamente la ayudante de un médico y poco más. Hoy, ya no. De hecho, llevamos años ganando competencias y los pacientes están encantados”, aseguró.

“Con esto no quiero decir que pretendamos ni vayamos a suplantar a un médico. De hecho, somos un equipo. Pero sí podemos ver patologías de baja complejidad o hacer seguimiento de pacientes crónicos, y somos expertas en cuidados”, repasó.

Y ante el colapso de los centros de salud para obtener cita desde la pandemia, pasando además para ello el ‘filtro’ de los administrativos, defendió que estos “disponen de un algoritmo con una serie de preguntas estructuradas para luego hacer una derivación del paciente hacia el médico o la enfermera”.

“No son sanitarios, pero trabajan en un centro de salud y para desarrollar este papel está establecido que reciban una formación previa”, sentenció.