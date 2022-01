Consulta el paso de los Reyes Magos por Tudela y la Ribera

Temperatura. Unos 8 grados por la mañana, y alrededor de 6 grados durante la cabalgata.



Reyes. Algunos dijeron que veían cierto parecido entre Melchor y Óscar Vidorreta Ibarra, de 43 años e interiorista de profesión; entre Gaspar y Guillermo Garnica Álava, de 45 años y dedicado a las artes gráficas; y entre Baltasar y Alassane Ndiaye, de 44 años y mediador intercultural.



Llegada y cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron ayer a Tudela, por primera vez, por la mañana. Y lo hicieron a caballo, por el puente del Ebro. Tras saludar a los niños que fueron a recibirles, se dirigieron a la catedral, donde adoraron al Niño y a la patrona de Tudela, Santa Ana. Ya por la tarde, recorrieron el centro de la ciudad en una colorista cabalgata que partió de la calle Raimundo Lanas para recorrer la avenida de Zaragoza y calle Gaztambide-Carrera antes de finalizar en la plaza de los Fueros. Fueron nueve las carrozas que desfilaron en este acto en el que los Reyes Magos estuvieron arropados por una comitiva más reducida debido a la actual situación de pandemia. Por el mismo motivo, tras el acto no recibieron a los niños en sus tronos en la plaza de los Fueros, sino que los saludaron desde los balcones de la Casa del Reloj.



Regalos. No se repartieron caramelos. Los Reyes entregaron regalos a dos alumnos del colegio San Julián -centro tudelano elegido por sorteo-. Fueron Suhaila Giménez Ruiz, de 8 años, e Iker Chicaiza Lema, de 7 años. Estos regalos, unidos a los de la residencia Nuestra Señora de Gracia, los solía entregar otras veces un paje real al que alzaban los bomberos con su camión hasta el balcón de la citada residencia. En esta ocasión no pudieron participar y los niños recibieron los obsequios en la Casa del Reloj.