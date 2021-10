Un edil del PSN de Fustiñana entra en el equipo de gobierno de NA+

El concejal del PSN de Fustiñana Félix Floristán ha decidido entrar a formar parte del equipo de gobierno de NA+ como responsable de la subárea de Turismo, lo que ha generado duras críticas de su grupo municipal. De hecho, los socialistas pidieron este viernes su dimisión por incorporarse al equipo de gobierno al margen del grupo y aseguraron que lo sucedido “supone una ruptura irreparable”.

También anunciaron que “automáticamente queda expulsado del grupo y pasa a concejal no adscrito” y le acusaron de transfuguismo.

Hay que tener en cuenta que NA+ logró mayoría absoluta en las últimas elecciones con 6 concejales frente a los 5 del PSN, por lo que este cambio no varía la gobernabilidad de la localidad.

El PSN añadió que, cuando conocieron la noticia, se convocó una asamblea de la agrupación local, a la que asistió el propio Floristán, en la que se decidió pedir una reunión con el alcalde, Sergio Vitas (NA+), “para iniciar una posible negociación, plantear las propuestas de acuerdo entre los dos grupos y exponer que el nombramiento del concejal lo haga el Grupo Socialista, no el alcalde”.

Aunque este viernes prefirió no hacer declaraciones, Félix Floristán intervino en el pleno del pasado jueves en el que se dio a conocer su nombramiento. En el mismo, el portavoz del PSN, Carlos Vitas, le acusó de traición. Y Floristán respondió. “Desde que entré, lo que he hecho es trabajar por y para los vecinos, porque interés político no tengo ninguno. No vine a perder el tiempo y si por eso me castiga el partido, no lo entiendo. Traición sería tener el apoyo del 40% del pueblo y no hacer nada por esos vecinos, que es lo que estáis haciendo vosotros”, les dijo.

Por su parte, el alcalde, Sergio Vitas, dijo que al inicio de legislatura ofreció al PSN formar parte de la Junta de Gobierno y tener un teniente de alcalde, “pero lo rechazó”. “Félix entendió desde el primer momento que había sido elegido para trabajar por su pueblo”, afirmó, al tiempo que recalcó que no hay transfuguismo porque “no cambian las mayorías”.