Ayuntamiento de Tudela aplicará el impuesto “mínimo” a viviendas deshabitadas en la ciudad. Así lo acordó ayer el pleno del consistorio ribero que, con 14 votos a favor (11 del equipo de gobierno de NA+ y 3 del PSN) y la abstención de los 7 ediles de I-E, dio luz verde inicial a la ordenanza que regula el citado impuesto. Elaplicará el impuesto “mínimo” a viviendas deshabitadas en la ciudad. Así lo acordó ayer el pleno del consistorio ribero que, con 14 votos a favor (11 del equipo de gobierno de NA+ y 3 del PSN) y la abstención de los 7 ediles de I-E, dio luz verde inicial a la ordenanza que regula el citado impuesto.

Un gravamen que, como apuntó la edil de Hacienda, Irene Royo, “es contrario “ a su voluntad porque “no somos partidarios de subir los impuestos y de esta intervención foral en la autonomía municipal”, pero que se tiene que aplicar porque así lo establece la Ley Foral de 2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, a la que, según dijo, se opusieron UPN y PP.

Royo detalló los tipos de gravamen para estas viviendas vacías. “Son los mínimos de cada horquilla que nos han establecido, y que son del 0,25% para el primer año, 0,50 para el segundo, y de 1,5% para el tercer año y sucesivos”. Señaló que, para cumplir esta ley, “se exigía que el Gobierno foral enviase un registro de viviendas deshabitadas. “A fecha 1 de enero de 2020 no habíamos recibido ninguno, con lo cual este impuesto no se tenía que liquidar”, afirmó. Añadió que este año han recibido 22 resoluciones de otras tantas viviendas por parte del Director General de Vivienda Eneko Larrarte -ex alcalde de la ciudad-. Criticó que en la anterior legislatura, en la que gobernaban en Tudela PSN, I-E y Tudela Puede, “no llegó ni una sola resolución, y ahora, cuando gobernamos nosotros, se obliga a cobrar este impuesto”.

Marisa Marqués (I-E) dijo no entender “por qué no han sido más ambiciosos a la hora de establecer este tipo de gravamen a la vivienda vacía, que se trata de una tercera vivienda hablando de particulares”. Comentó que “esta ley es una buena medida para mejorar la difícil situación que muchas familias tienen a la hora de acceder a algo tan básico como una vivienda”. “Este tipo de tasas tiene importancia para que salgan más viviendas al mercado de alquiler y así bajen los precios. Con este gravamen mínimo que han establecido, que es casi irrisorio, poco se va a conseguir, y lo saben. Que sepan que cuando la izquierda vuelva a gobernar Tudela lo subiremos”, dijo a NA+. Sobre que hayan llegado ahora las resoluciones, apuntó que le da la sensación de que “quizás en ese intento de poner zancadillas a conseguir información que pueda establecer qué viviendas están deshabitadas ustedes han tenido que ver”.

CONGELACIÓN DE TASAS

El pleno también decidió, con los votos a favor de NA+ y la abstención de I-E y PSN, modificar distintas ordenanzas fiscales para la congelación de las tasas e impuestos municipales para 2022 que anunció el viernes Irene Royo ante la situación de crisis actual por la pandemia de coronavirus. Unas tasas que, además, en algunos casos, bajan. Son, entre otras, la de terrazas de bares, que se reducirá un 20%; la de utilización de puestos del Mercado de Abastos, que bajará en un 50% durante 3 años para los puestos del 1 al 13, y los 21 y 22, con el fin de impulsar esta instalación; o la bonificación del 95% de la cuota del ICIO para construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento de la energía solar o de otras energías renovables para autoconsumo.

Marqués dijo, sobre las terrazas, que la bajada no afecta a bares que no tienen veladores “que son los más perjudicados”, y que reducir una parte de las del Mercado podría originar quejas de los que llevan instalados muchos años. Añadió que, por contra, sube el IPC la tasa de los comunales para los agricultores. Ante la respuesta de Royo de que esta no es potestad del Ayuntamiento sino de la Ley de Haciendas Locales, pidió que “se busquen herramientas” para bajarla. Ángel Sanz (PSN) criticó que NA + haya presentado esta propuesta de congelación de tasas “sin tener en cuenta ni a la oposición ni a los afectados”.

El Ayuntamiento pide medidas para rebajar el precio de la luz

El pleno aprobó, con la mayoría absoluta de NA+, una moción de este grupo que insta al Gobierno de España a tomar medidas “que impidan la subida de la electricidad”. Entre las mismas se acordó pedir que se actúe sobre el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, “rebajándolo del 7 al 0%”, y sobre los costes que se cargan en la factura eléctrica para que se financien “con cargo a los Presupuestos del Estado”. I-E apoyó los puntos en los que se pide simplificar el recibo de la luz y una campaña que explique la nueva tarifa eléctrica. Además, se aprobó, por unanimidad, una moción del PSN en la que el consistorio muestra su repulsa hacia las agresiones y violencia contra las personas LGTBI.