El cribado a los jóvenes de Villafranca detecta 3 positivos en 220 pruebas

El cribado por test de antígenos realizado el sábado en Villafranca dio como resultado la detección de 3 nuevos positivos por covid entre los 220 vecinos de entre 15 y 29 años que se presentaron a las pruebas. De este modo, la localidad ribera mantiene actualmente alrededor de 40 casos activos.

En concreto, fueron 390 los vecinos de la citada franja de edad los citados para este cribado. De ellos, Salud logró contactar con 300, de los que solo 164 confirmaron su asistencia. Finalmente, gracias al llamamiento hecho por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales y a la colaboración ciudadana, a la cita asistieron los citados 220 jóvenes.

“Muchos de aquellos que no respondieron a la llamada de Salud lo hicieron porque están estudiando fuera de la localidad. Luego hemos conseguido que acudieran 56 jóvenes más sin cita, con lo que no me queda otra que agradecer el compromiso de nuestra juventud”, apuntó la alcaldesa de Villafranca, Mª Carmen Segura, quien aprovechó para reiterar a sus vecinos “la necesidad de seguir obrando con responsabilidad para, entre todos, poder superar esta crisis”.

INSTALACIONES CERRADAS

Como se recordará, Villafranca se encuentra en situación de cierre perimetral, algo que se prolongará, al menos, hasta el jueves 29 de abril, incluido.

De este confinamiento perimetral se exceptúan los desplazamientos que tienen que ver con obligaciones laborales, sanitarias, educativas, retorno a la residencia habitual, atención a personas vulnerables y otras causas de fuerza mayor.

Además, el Ayuntamiento mantiene cerradas las instalaciones municipales de la casa de cultura, polideportivo, frontón y parques infantiles.

Todas estas medidas fueron implementadas tras detectarse en la localidad una incidencia acumulada en 14 días de 1.017,9 casos por 100.000 habitantes, y de 1.070,9 en los 7 días previos. Pero, sobre todo, por la rapidez en el incremento de casos ya que, en menos de una semana, Villafranca llegó a acumular 44 casos positivos.

