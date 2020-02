Contribuir al desarrollo de Navarra

Actualizada 28/02/2020 a las 07:26

Hoy estamos en la Ribera, concretamente en Tudela, para celebrar los 20 años de la Edición Tudela y Ribera. Sin embargo, quiero subrayar que estamos en la Ribera pero también somos Ribera desde nuestros inicios. Desde aquel mes de enero de 1903 en que nació Diario de Navarra con vocación de responder a las necesidades de información, conocimiento y ocio de todos los navarros.



Quienes hoy estamos al frente del Grupo La Información y de Diario de Navarra somos descendientes de un grupo de pioneros. Navarros que en los albores del siglo XX apostaron por un medio de comunicación, un periódico, como forma de aportar valor a la sociedad y como herramienta para el progreso de Navarra.



Un medio de comunicación que abarcara desde el norte de la comunidad hasta la última localidad de la Ribera Navarra, con el objetivo de servir a todos y cada uno de sus habitantes. Ofreciéndoles información veraz y contribuyendo al desarrollo de Navarra.

Hoy somos una empresa de 117 años y creo que no me equivoco si digo que la razón por la que un periódico centenario sigue adelante con fortaleza y buena salud no reside únicamente en la capacidad de gestión de sus empresarios ni en la brillantez y el buen hacer periodístico de sus directores y sus redactores, aunque estas dos cuestiones son premisas necesarias para su desarrollo y crecimiento.



Cuando me preguntan, suelo decir que la razón última, probablemente, está en la capacidad que tenga ese medio para absorber lo que sucede a su alrededor. Hay que buscarla en la empatía con las aspiraciones de su público y la sociedad que lo rodea y también en su constante esfuerzo por adaptarse, sin dejar de servir de referencia a un esquema de valores y principios individuales y colectivos que les permitan ser fieles a sí mismos. Nuestra razón de ser sigue siendo, día tras día, escuchar y dar respuesta a las aspiraciones de nuestros lectores en Tudela y su Ribera, como en el resto de Navarra.



Hoy nos acompañan en este acto suscriptores del periódico a quienes quiero dar las gracias por ser nuestros compañeros de viaje y por habernos ayudado a llegar hasta aquí. Algunos de los suscriptores más antiguos de Tudela y la Ribera y algunos de los más recientes se dan cita en esta sala, conectando el pasado con el presente y con el futuro. También nos acompañan anunciantes y lectores, amigos y colaboradores.



Todos sois eslabones absolutamente necesarios para nuestro proyecto editorial. Gracias por estar a nuestro lado, por confiar en nosotros, y por hacer posible esta celebración.



Nos acompañan también de alguna manera todos los que no han podido estar en persona pero están representados a través de las portadas, tiras de Oroz y fotografías que exponemos en este recinto y que podrán ver con detalle a continuación. Podrán ver imágenes de todas las localidades de la Ribera: lugares, momentos, y efemérides de los últimos 20 años que son parte de nuestra historia.



La exposición, además, nace con vocación de muestra itinerante por lo que en los próximos meses recorrerá las ciudades y los pueblos de la zona y así podremos llegar a cada uno de los ciudadanos con quienes nos unen tantas cosas.



A todos, a los que hoy os dais cita en este acto y a los que no están presencialmente, pero son parte de nuestro proyecto, gracias por estar a nuestro lado, al lado de Diario de Navarra, y gracias por acompañarnos hoy, con el deseo de que sigamos compartiendo esta andadura por muchos años más.



Virgilio Sagüés. Presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información, editor de Diario de Navarra.

