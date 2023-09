Ángel Moleón, alcalde de Arróniz: "La experiencia te hace saber qué puerta tocar y cuándo"

Ángel Moleón Segura (PSN) inicia la que constituye ya su cuarta andadura al frente del Ayuntamiento de Es uno de los alcaldes más veteranos de la merindad y también de Navarra pero asegura que todavía siente nervios en los días previos a las fiestas.inicia la que constituye ya su cuarta andadura al frente del Ayuntamiento de Arróniz y estos días no para de mirar al cielo que tanta agua anuncian descargará este sábado. “Pero el tiempo es lo único que no se puede contratar”, apunta.

Arróniz comienza nueve días de fiestas, ¿habrá alguna novedad este año?

Más que actividades propiamente nuevas de este año lo que destacaría es la consolidación de aquellos actos novedosos que hemos ido introduciendo en los últimos año. Las fiestas de Arróniz son unas fiestas muy de calle, con mucha música. También tienen papel importante las vacas. Ahí sí que hay una novedad y es que hemos adelantado media hora el inicio de las vacas para andar más holgados y que no se solape con la música que en alguna otra ocasión ya había pasado. De los actos consolidados que comentaba repetimos la comida popular del primer día que introdujimos el año pasado y reunió a más de quinientas personas y este año creo que la cosa va a estar parecida. Destacaría además que hemos introducido más actividades infantiles por las mañanas, repartiéndolas en diferentes días para no concentrarlas todas en el día del niño. Por ejemplo fuera de este día habrá algún encierro chiqui y una actuación de Gorgorito.

¿Qué presupuesto destinan a estas fiestas?

Las de ahora de septiembre se llevan la mayor parte del presupuesto global destinado a todas las fiestas del año. De los 150.000 euros que presupuestamos para festejos en todo el ejercicio ahora vamos a gastar unos 90.000 euros.

¿Quién va a tirar el cohete?

La concejala de Cultura, Igualdad y Servicios Sociales, Laura Echeverría, una ‘sopicona’ hasta las trancas que se que va a disfrutar mucho de este momento. Estuvo también en el equipo de gobierno la legislatura pasada y he decidido que sea ella quien abra estos días de fiestas de los que espero que disfruten todos los vecinos y vecinas y todas aquellas personas que nos visiten. Y que sea un disfrute siempre respetuoso con los demás.

Dejando a un lado el plano festivo, ¿cómo afronta la que va a ser ya su cuarta legislatura?

Con mucha ilusión y ganas de trabajar para intentar cumplir todos los proyectos que hemos defendido durante la campaña electoral. Mi mayor motivación es que Arróniz siga avanzando y prosperando para ser un lugar atractivo, en el que la gente quiera quedarse, donde los jóvenes decidan fijar su residencia para forjar su futuro.

Doce años de experiencia le orientarán hacia donde debe dirigirse para pedir....

Hombre la experiencia es un grado de eso no hay ninguna duda y en el ámbito municipal te diré que no es poca cosa. No es lo mismo desde luego ahora mismo que hace doce años cuando tomé posesión como alcalde. La ilusión sigue intacta porque yo soy un enamorado del municipalismo pero la experiencia te hace saber qué puerta tocar en cada momento. Ahora tengo una visión completamente diferente a cuando entré.

Con la experiencia municipal que acumula, ¿no le han planteado dar el salto a otro ámbito de la política?

A día de hoy ni me lo han planteado ni tampoco yo lo he solicitado. Estaré donde quiera estar y mi sitio ahora mismo es aquí, en Arróniz, en el ayuntamiento, en el trabajo diario y cercano con la gente día tras día. Tampoco es algo que piense ya que ahora mismo lo único que me preocupa es seguir trabajando . Tenemos pendiente la segunda fase del bar del polideportivo, la remodelación del ayuntamiento, la digitalización del archivo, seguir implantando los servicios que la gente demanda... Hay mucho por hacer ahora mismo.