Buena evolución de Chapurra e Imanol Sánchez tras sus cornadas en Estella

Reta de Casta Navarra, con la que Sánchez Vara salió triunfador. Los matadores de toros Enrique Martínez 'Chapurra' e Imanol Sánchez evolucionan satisfactoriamente de las graves cornadas sufridas en la corrida de este sábado en Estella , donde se lidió un encierro de, con la que Sánchez Vara salió triunfador.

Pero más allá del éxito cosechado por el torero alcarreño, tildado de histórico al ser el primer torero en conseguir cortar tres orejas a una corrida de este histórico encaste, el festejo dejó el sabor amargo de cuatro percances, dos de ellos de gravedad, los que sufrieron Chapurra, que actuaba como sobresaliente, e Imanol Sánchez.

Chapurra fue alcanzado por el primer toro de la corrida. El torero madrileño salió a hacer un quite a la salida de un par de banderillas de Gómez Escorial cuando el toro hizo por él, atrapándolo justo cuando trataba de refugiarse en el burladero y metiéndole el pitón a por la parte lateral del glúteo derecho.

Rápidamente fue trasladado a la enfermería de la plaza, donde el parte médico confirmaba una cornada de 25 centímetros en dirección ascendente que llegaba hasta la parrilla costal.

Daba la gravedad de la herida decidieron llevarlo al Hospital Universitario de Pamplona, donde fue intervenido la pasada noche de una cornada que le había afectado también el hígado y le había producido la fractura de dos costillas.

Después de pasar la noche en la UVI, esta misma mañana ha sido trasladado a una habitación de planta después de que la evolución haya sido positiva y, aunque padece fuertes dolores en la zona afectada, la buena noticia es que no ha tenido fiebre, han confirmado fuentes de su entorno.

El propio torero ha publicado un mensaje en las redes sociales que confirman esa buena evolución: "Quiero agradeceros a todos, uno a uno, las muestras de cariño que me estáis dando. No puedo contestaros a todos como me gustaría. Ya he salido de la UCI y estoy en planta, ahora queda recuperarse y ver cómo evoluciona la herida y que no surjan complicaciones", señalaba en su perfil de Twitter.

El otro herido de gravedad que dejó la tarde en Estella fue el aragonés Imanol Sánchez, que sufrió un pitonazo en el brazo izquierdo cuando toreaba de muleta al cuarto toro de la tarde, al que, así y todo, dio muerte para pasar después a la enfermería.

Allí le descubrieron una herida a la altura del bíceps de su brazo izquierdo con afectación nerviosa y que le produjo la pérdida de sensibilidad en el tercer y cuarto dedo de la mano.

Sánchez fue derivado al hospital de Estella, donde fue intervenido también por la noche de una cornada que le había destrozado el bíceps y contusionado el nervio medio, pero sin seccionarlo.

El torero de Pedrola (Zaragoza), pero con ascendencia también navarra, ha pasado la noche tranquilo y sin fiebre, según han confirmado también fuentes allegadas, quienes han desvelado también que su objetivo es poder recuperarse para reaparecer en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el próximo 2 de septiembre.