Emilio Cigudosa: "La riada de diciembre fue algo extraordinario pero nos ha puesto en alerta de cara al futuro"

tres legislaturas como alcalde no resta un ápice la ilusión que Emilio Cigudosa (Isabel Sola, encargada este año de prender la mecha. Tras dos años sin fiestas, el programa se alarga una jornada más. La veteranía que concede llevarno resta un ápice la ilusión que PSN ) tiene por las llegada de las fiestas de las Santas Reliquias de San Adrián que darán comienzo este mediodía de la mano de la bióloga, encargada este año de prender la mecha. Tras dos años sin fiestas, el programa se alarga una jornada más.

Dos años sin fiestas y éste como premio un día más.

Sí, comienzan el 24 y en lugar de hasta el 30 se alargan hasta el 31. Más que por el hecho de no haber habido estos dos años es porque el 30 coincidía con el sábado y vimos apropiado estirar y coger el fin de semana entero. Por lo demás el programa es el habitual de otros años, con actos desde primera hora de la mañana hasta la madrugada y pensados para el disfrute de un público de todas las edades. Me gustaría agradecer una vez más el trabajo de todas las peñas, colectivos y asociaciones locales que se vuelcan siempre con las fiestas. Todos tenemos muchas ganas, yo personalmente estoy con mucha ilusión.

¿Supone mayor presupuesto?

El presupuesto es de 185.000 euros para estos ocho días y también para las fiestas de la juventud.

Llegan las fiestas después de un año especialmente complicado en San Adrián que comenzó con las consecuencias de la riada de principios de diciembre. ¿Se ha recuperado ya el pueblo?

Estructuralmente podemos decir que sí, que todo se ha reparado y se funciona con normalidad. Es cierto que fue una situación extraordinaria que nunca había pasado en San Adrián pero eso nos ha puesto en alerta de cara al futuro porque si ha pasado una vez... En lo que al ayuntamiento refiere se ha invertido dinero en arreglar las paraderas y también el motarrón. Creíamos que era urgente hacerlo cuanto antes y otras administraciones funcionan más despacio. El ayuntamiento arregló eso y ahora se pedirán subvenciones para intentar cubrir esos gastos que hicimos.

Recientemente el alcalde de Azagra pidió en el Senado que se limpiasen los ríos, ¿comparte su opinión después de lo vivido en diciembre?

Creo que su intervención estuvo muy bien. Yo personalmente también he planteado el tema en la CHE y los técnicos de allí nos indican que la solución no pasa por limpiar los cauces de los ríos. Suelo hacer caso de lo que me dicen los expertos pero también pienso que los sedimentos que van cayendo al cauce si no se van retirando al final van ocupando un espacio por el que luego no puede pasar el agua. Es un tema complejo.

Esta legislatura también ha estado marcada por la pandemia. En San Adrián ha habido momentos con dificultad para cubrir las plazas médicas, ¿cómo está ahora mismo la situación?

Ahora mismo podemos decir que estamos bien con tres médicos de Atención Primaria y un pediatra pero una vacante está cubierta con una plaza estructural que somos conscientes que puede fallar. Para como hemos estado estamos bien pero lo digo con todas las cautelas. Recientemente me reuní con responsables de la zona de Estella y se planteó la posibilidad de poner un cuarto médico pero de momento no hay nada concreto y tal como está la situación no sé si llegará a materializarse. Ojalá.

Llevan un tiempo trabajando en el proyecto del nuevo espacio cultural, ¿en qué punto está?

Seguimos con el proceso participativo que se puso en marcha para que la ciudadanía aporte sus ideas sobre qué quiere. ¿Qué queremos? Construir un nuevo edificio porque la casa de cultura se ha quedado pequeña pero falta por definir si también tendrá salas para los colectivos o cómo dar forma al proyecto definitivo. También hay que buscar la financiación porque un edificio de estas características supondrá seguro una inversión importante.

En el horizonte ya 2023, año electoral, ¿tiene pensado que hará Emilio Cigudosa?

Todavía no. Tengo que valorar y sopesar muchas cosas porque son muchos años ya y eso también tiene sus pros y sus contras. Tampoco he hablado aún con el partido pero queda tiempo.

La investigadora adrianesa Isabel Sola lanzará este domingo el cohete

En un gesto poco habitual, ya que el propio alcalde confiesa que es partidario de ceder el cohete entre los corporativos, este año Emilio Cigudosa decidió delegar el lanzamiento del cohete en la bióloga adrianesa Isabel Sola. Investigadora del CSIC, codirige también el Centro Nacional de Biotecnología. Ella será la encarga de prender la mecha que este mediodía abrirá ochos días de fiestas en su pueblo al que, siempre que el trabajo se lo permite, regresa para visitar a la familia y amigos y descansar.

“Es una gran embajadora de San Adrián, allá donde va lleva el nombre de nuestro pueblo por no hablar además del gran trabajo que está llevando a cabo en todo este tiempo desde el inicio de la pandemia”, refiere Emilio Cigudosa. El alcalde le llamó hace mes y medio para trasladarle una propuesta que, asegura, aceptó en la misma llamada. “Se sintió muy agradecida y emocionada. Le pregunté a ver si quería pensárselo y no hizo falta”, remarca.