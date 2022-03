La demanda se dispara y sube a 4,50 € el litro de aceite de Arróniz

Una demanda disparada en las dos últimas semanas ha llevado al trujal Mendía a subir más de medio euro el litro de aceite de oliva virgen extra de Arróniz, que alcanza ahora los 4,50 € frente a los 3,95 € del inicio de la campaña. Un comienzo, el momento de sacar a la venta la nueva producción, que cada año se hacía coincidir de forma simbólica con el día de la tostada el último fin de semana de febrero. La pandemia impidió su celebración este año, pero los ritmos de la cosecha son los mismos y el calendario del trujal se ajusta a ellos con o sin fiesta.

Con 8,3 millones de kilos de oliva recogidos y 1,8 millones de litros de aceite a los que dar salida, el precio de venta al público se estableció hace un par de semanas en las instalaciones de Arróniz en esos 3,95 € en el caso del virgen extra y algo más barato, a 3,75 €, el virgen. El primero alcanza ya los 4 euros y medio mientras el segundo se eleva a 4,30 €. Las cantidades del arranque se fijan siempre sujetas a la evolución del mercado y pueden variar al alza o a la baja en función de como vaya la demanda.

Pero no hasta el punto de lo ocurrido en los últimos días, con pedidos constantes en un contexto de incertidumbre por la invasión de Ucrania, principal proveedor de aceite de girasol. Aunque sí se ha dado en campañas anteriores una evolución en el coste de la venta al público, coinciden en indicar que lo que está ocurriendo estas dos últimas semanas no es normal. “Al final los precios son los que marca el mercado y las circunstancias de cada momento. Pero ahora no sabemos si es debido a la alarma porque se piensa que puede haber desabastecimiento o cuál es la causa, pero lo estamos viendo a diario en el trujal”, señalan..

Mendía, con 2.900 hectáreas adscritas, cuenta con unos 4.500 productores que entregan su oliva al trujal para los que esta situación excepcional ha obligado también a introducir cambios. En concreto, una limitación en cuanto al número de litros que cada uno pueda llevarse a precio socio, una cantidad inferior a la de venta al público. El número de litros a su alcance en estas condiciones no podrá ser superior a la media de las dos últimas cosechas. Es decir, si a uno de estos agricultore le correspondieron 500 litros en el año pasado y 600 el anterior, en esta campaña sobre la que planea un conflicto global se la asignarán 550 litros. Y ese será el tope para él al precio reducido.

LA COMPARATIVA CON 2021

Con el virgen extra alcanzando hoy esos cuatro euros y medio, ¿qué ocurría un año atrás? En 2021, cuando comenzó en estas fechas de principios de marzo la venta de la nueva producción, el trujal lo vendía al público a 3,40 € el litro, lo que supone más de un euro por debajo del precio actual. La que ahora arranca con algo más de ocho millones de kilos de aceitunas para elaborar el aceite en las instalaciones de Mendía viene precedida por la que un año atrás había superado con 11,7 millones todos los registros del trujal.

Una cooperativa nacida en 1992 fruto de la asociación de 22 antiguas almazaras de la Zona Media de Navarra que celebra este año su treinta aniversario y bajo cuyo paraguas se cultivan 900.000 olivos. Su producción, cercana a los dos millones de litros supone la mitad del aceite de oliva que se elabora anualmente en Navarra.