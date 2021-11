Lo cobrado en Junta por los ediles tránsfugas, nulo según el Consejo de Navarra

Las cantidades cobradas por los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Estella , los ex socialistas, durante el periodo en el que pertenecieron a Junta de Gobierno Local antes de ser cesados tras la sentencia del Supremo sobre transfuguismo no procedieron al “haber resultado nulos sus nombramientos”. El Consejo de Navarra lo concluye así en un dictamen preceptivo recabado por el Ayuntamiento con el que se pone fin al proceso iniciado después de que el grupo municipal de Navarra Suma pidiera, el pasado mes de mayo, un informe a Secretaría municipal sobre la exigibilidad del reintegro de las cantidades percibidas desde su nombramiento hasta su salida de ese órgano de gobierno. La devolución suponía 3.220 € en el caso de Crespo y 3.109 € en el de Hernández.