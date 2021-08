Mendavia: cuna gastronómica

gastronomia de temporada con platos típicos de gran riqueza culinaria. Además del buen yantar, Mendavia ofrece paisajes llenos de contrastes,folclore,turismo activo y su historia. No hay que olvidar que los indicios de esta villa están datados en la Edad del Hierro.La concejala y presidenta de Turismo,Deportes y Festejos, Silvia Ramírez Yerro, explicaba que debido a la pandemia esta legislatura está siendo muy singular. Su privilegiada situación y sus fértiles tierras hacen que Mendavia sea cuna del turismo gastronómico, no en vano presume con orgullo de tener once denominaciones de origen,la única localidad del país. Esto permite que durante todo el año se pueda disfrutar de unade gran riqueza culinaria. Además del buen yantar, Mendavia ofrece paisajes llenos de contrastes,folclore,turismo activo y su historia. No hay que olvidar que los indicios de esta villa están datados en la Edad del Hierro.La concejala y presidenta de Turismo,Deportes y Festejos,, explicaba que debido a la pandemia esta legislatura está siendo muy singular.

El ayuntamiento sigue promocionando la localidad,pero sin dejar de lado la cultura.

Así es. No está siendo posible la celebración de eventos que nos dan mucha publicidad,como son la Feria de las 11 Denominaciones de Origen o el Día del Espárrago.Pero dentro de la normativa hemos realizado unos actos para seguir promocionando nuestros productos y empresas. Lo que sí estamos desarrollando este verano es una programación de ocio al aire libre para todos los públicos.

Segundo año consecutivo sin fiestas patronales...

Esta situación no la imaginabamos nadie.Como concejala de festejos me duele especialmente la suspensión de unas fiestas que se viven en la calle,con gran contenido social y actos muy entrañable.El chupinazo lo dejaremos para el 2022.

¿Hay algún acto que se pueda celebrar en fiestas?

Desde el ayuntamiento no se ha organizado ningún acto durante la semana festiva.Acataremos las recomendaciones de Salud Pública.

Resulta más difícil programar el edicto festivo que tener que innovar actos por la pandemia.

No está resultando nada fácil el poder dar actividades al vecindario por esta situación tan cambiante,pero si que estamos contando con actividades culturales y deportivas para edades diversas.También hemos podido inaugurar un centro joven.

Defina su paso por el consistorio en esta legislatura tan peculiar

El inicio resultó complicado por las clásicas dificultades donde todo es nuevo.A día de hoy sigo con el mismo entusiasmo y ganas de trabajar que el primer dia para poder llevar a cabo los proyectos previstos,como la casa de cultura o seguir apostando por que Mendavia sea un destino turistico.

Para seguir promocionando los productos y como experiencia novedosa, a partir del 18 de septiembre se ha sumado Conservas J.Vela, que dará oportunidad de visitar sus instalaciones en plena campaña del pimiento y conocer el proceso de elaboración artesanal de este fruto, su asado al horno de leña y probar sus pimientos recien asados y poder adquirir otros productos de la zona.

“Un ayuntamiento no puede parar, la legislatura avanza”

Por segundo año consecutivo la Covid 19 ha obligado a suspender las fiestas de Mendavia,que en honor a su patrón San Juan Bautista, se celebrarían del 23 al 30 de Agosto. Despues de diecisiete meses se puede decir que esta Villa , se ha mantenido gracias a la industria agroalimentaria,porque de alguna forma ha sostenido la producción y los puestos de trabajo. No han tenido la misma suerte el sector servicios,los comercios restaurantes y bares que si se han visto más afectados. En una entrevista mantenida con la alcaldesa Mª Jóse Verano Elvira (PSN) comentaba que esta pandemia nos está marcando muchos hábitos y estilo de vida,sin olvidar el aspecto social que está siendo muy duro,explicaba.

Con lo que ha expuesto.¿Cree que sacaremos algo positivo de esta pandemia?

Siempre hay que ver las cosas desde el lado positivo. Lo que está claro es que nos ha hecho replantearnos muchas cosas. La forma de trabajar, comprobar que el teletrabajo es posible, la necesidad de avanzar en la administración electrónica, la importancia del producto local y a nivel más general poner el punto de mira en la investigación y en nuestro sistema de salud, la inversión en estos campos es imprescindible y además supone un ahorro a largo plazo, mejora en la calidad de vida de las personas.

¿Cómo ve la situación actual en la localidad?

Se puede decir que la situación es buena., ya que no se han cerrado empresas ni comercios en la localidad, además yo veo que la gente está animada, optimista en que esta situación difícil para todos termine pronto, porque aunque estamos bien, todo el mundo ha tenido que esforzarse muchísimo para salir adelante.

Sin embargo se siguen acometiendo los proyectos programados.

Si, claro, un ayuntamiento no se puede parar, la vida municipal, la legislatura va pasando y hay que seguir avanzando. Hemos terminado prácticamente todo lo que teníamos previsto en este tiempo, como el Centro de Biomasa, el Centro Joven, la rehabilitación de las piscinas y el entubado de la acequia del camino de Legarda.

¿Hay alguno relevante?

Nos gustaría comenzar este invierno con las obras de urbanización de la Fase 0 del polígono industrial, un área de 18.000m2 aproximadamente, que cuenta con parcelas de entre 1.500 y 3.000m2 que darán respuesta a las demandas que estamos teniendo. El presupuesto de la urbanización es de 360.000€, una inversión importante, pero necesaria si queremos mantener el empleo y que alguna empresa nueva se implante en el polígono.

¿Gozan de buena salud las arcas municipales?

El estado actual de las arcas municipales es bueno, como ha sido durante las pasadas legislaturas. Cerramos el 2020 con 728.484,44 euros de remanente de tesorería, lo que nos va a permitir hacer inversiones importantes tanto este año como el que viene.

¿Cuáles son los objetivos del ayuntamiento para esta legislatura?

Teníamos como objetivo general mejorar Mendavia en todos los aspectos y espero, confío en que lo conseguiremos, es más, ya lo estamos haciendo día a día. Aumentará el regadío en 487 ha gracias al Canal de Navarra que llegará a nuestros campos, tenemos un polígono industrial reparcelado que vamos a urbanizar por fases, la casa de cultura otro de nuestros objetivos, de la cual ya tenemos el proyecto, mejorar en la eficiencia energética y avanzar en la administración electrónica. Estas son a grandes rasgos nuestras líneas de actuación.

Mendavia sigue apostando por sus productos de calidad y el turismo. Se percibe mas movimiento este año en la localidad.

Otro de nuestros objetivos era no sólo que se conociera Mendavia y sus productos de calidad en un momento puntual, si no también mantenerlo en el tiempo, y eso creo que lo estamos consiguiendo. Estamos en el proyecto turístico de promoción de Atrapa el Norte, hemos editado un pequeño vídeo y de no tener alojamientos turísticos hemos pasado a tener un Hostal Rural “Villa de Mendavia”, una pensión “Petit Abay” y dos Apartamentos Turísticos. Sí, se nota que llega más gente a Mendavia.