Reflexiones con la mirada en 2022

Los grupos municipales responden



Pregunta 1. ¿Cree que el paréntesis de estos dos años puede ser una oportunidad para modificar aspectos de la semana festiva en cuanto a su duración y programa?



Pregunta 2. ¿Qué cambiaría y qué considera que debe permanecer como siempre?



Pregunta 3. ¿Piensa que en futuros veranos los contenidos culturales deben cobrar también más peso en esta época en la ciudad?

mONTXO A.G.

ANA DUARTE: (NA+)

1. No consideramos que este paréntesis tenga que suponer un cambio en la duración de las fiestas si pensamos que se celebran durante siete días de los 365 que tiene un año. Quizás sea la programación la que tenga que tener el atractivo suficiente para que desde el Viernes de Gigantes hasta el jueves de la abadejada, se puedan vivir días intensos.

2. Hay muchos actos que las identifican y las hacen únicas. Consideramos que no hay que modificarlos ni mucho menos hacer que desaparezcan. Al revés, hay que intentar que haya una mayor afluencia ya que son la esencia de las tradición festiva de toda la ciudad. Bajadica, pañuelada, la solemne procesión en honor a nuestros patrones, San Andrés y la Virgen del Puy, e incluso el hecho de que sean nuestros gigantes los que a las cuatro de la tarde del viernes que lleva su nombre parecen dar la autorización para que todos los estellicas se vistan de blanco y suban a honrar a su patrona en las solemnes vísperas. Para nosotros todo esto es intocable. A partir de aquí, todo puede ser susceptible de cambio siempre que sirva para realizar una programación más atractiva para la ciudadanía. Aprovechamos para hacer un llamamiento a la participación, sobre todo a la juventud que es el relevo generacional. Los que tienen que mantener las tradiciones de nuestra ciudad.

3. Somos defensores de la programación cultural todo el año y, de hecho, disponemos en nuestra ciudad de una infraestructura para llevarla a cabo de la que no se dispone en otros lugares. Pero sí que es cierto que la época estival invita más a salir de nuestras casas y a disfrutar aún más de todos los actos, por lo que consideramos que es una buena época para ampliarla. Pero debe ser para todos y en la que se nos ha presentado desde el equipo de gobierno se echan de menos espectáculos para personas mayores.

MONTXO A.G

REGINO ETXABE (BILDU)

1.Creo que cada año se ha de tratar de hacer una evaluación de las fiestas y de mejorarlas. Sin embargo, también creo que las próximas serán especiales sin necesidad de renovaciones y que tal vez no sea el mejor momento para introducir grandes cambios. En cualquier caso, esos cambios habrán de venir impulsados por los asociaciones organizadoras de actividades festivas y por la vecindad en general.

2. Yo, como persona de Estella que vive la fiesta, tengo mis opiniones personales sobre los cambios, pero como presidente de la comisión responsable de su organización debo trabajar para abrir vías de participación y que sean las asociaciones las que propongan e impulsen los que consideren buenos para mejorar nuestras fiestas y hacerlas más vivas.

3. Sí. Sería bueno que algunas programaciones que se han iniciado y consolidado estos dos años, como EgaJazz, Confluencias-Elkarguneak, el aula de teatro Miguel Munárriz, Flamenco on Fir-e y Kultura Aurrera! continuarán de manera estable y reforzarán la imagen de Estella-Lizarra como ciudad cultural que ya tiene gracias a actividades de larga trayectoria como la Semana Internacional de Estudios Medievales y de Música Antigua.

montxo a.g

IBAI CRESPO (PSN)

1. Muchas veces nos quejamos de no tener tiempo para reflexionar sobre algunos aspectos, por lo que estos dos años de pandemia han sido una oportunidad para hacer un análisis completo sobre la salud de nuestras fiestas, las necesidades y dificultades de nuestros colectivos y qué cuestiones se pueden mejorar. Si por algo se caracterizan, es por los colectivos que organizan cada acto popular y por las tradiciones tan arraigadas que tenemos. Nadie puede imaginarlas sin el Viernes de Gigantes, sin sus bajadicas y pañueladas, Baile de la Era. Cualquier cambio debe contar sí o sí con los colectivos que son el corazón de las fiestas.

2. Es un debate interesante. La sociedad evoluciona y nos debemos adaptar. Pero en unas fiestas con raíces tan tradicionales los cambios son más complejos y y deberían responder primero a las necesidades de los colectivos que hacen que sean posibles. Sin embargo, hay cuestiones que no podemos pasar por alto; los problemas para encontrar un relevo generacional o los síntomas de cierto “agotamiento” en algunos actos programados nos indican que es necesario tomar algunas decisiones. ¿Por qué no trasladar el encierro de las 8 a las tardes? ¿Por qué no pequeños conciertos en diferentes puntos de la ciudad a lo largo del día? ¿Por qué no barracas en más de un espacio? Son muchos los debates que podemos abrir, lo que está claro es que si no hacemos nada las fiestas seguirán siendo las mismas año tras año. A nadie nos gusta ver entre semana de fiestas plazas semi vacías, a pesar de contar con grupos de calidad, y esa es una realidad que debemos afrontar. Si no, en 10, 15 o 20 años será la propia sociedad la que nos pida unas fiestas más pequeñas. No hay por que eliminar actos, se podría debatir sobre concentrar los en unos mismos días, implicar al sector privado para crear nuevas sinergias y actividades. Reflexionar y dialogar sobre fiestas no implica cancelarlas, ese es un miedo que nos debemos quitar y que tras dos años creo que hemos superado.

3. Es importante que afiancemos una propuesta cultural en verano más allá de fiestas que sea también un foco de atracción a nuestra ciudad. La riqueza de la cultura es precisamente su diversidad.

MONTXO A.G

PABLO EZCURRA (GEROA BAI)

1. Aunque en otros muchos aspectos de nuestra vida, social y profesional, el virus ha venido para quedarse y modificar hábitos, difícilmente operarán estas modificaciones en la semana de fiestas. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los actos programados por el Ayuntamiento se realizan al aire libre y que las fechas continuarán invitando a ello, es prácticamente imposible que en el futuro se establezcan restricciones que afecten a la programación. Por otro lado, son tantas las actividades que se programan esa semana y tienen todas tanto arraigo que es imposible quitar o poner nuevas más allá de pequeños retoques o introducciones. En esencia, es prácticamente imposible modificar nada. Continuarán siendo las mismas que hasta ahora.

2. Aunque personalmente, sí creo que deberíamos operar un cambio de espacios. Desde hace varios años, especialmente los últimos, han aparecido en la ciudad nuevas formas de ocio y el Ayuntamiento debe programar actos también en esas zonas. Me refiero a la plaza San Martín, Santiago o La Coronación.

3. Qué duda cabe que este año es especial en este sentido. Los recursos económicos invertidos éste y el pasado ejercicio en programación de ocio y cultural para el verano son extraordinarios. Por cantidad, pero también por procedencia ya que buena parte procede de lo no gastado en fiestas patronales. Algunas de las actividades se mantendrán sin duda: el cine de verano, algún concierto. Mientras los recursos económicos con los que cuenta este Ayuntamiento sean los actuales será difícil repetir la programación.

JORGE CRESPO (No adscrito)

1. Siempre oímos intenciones de modificarlas. Ahora indudablemente debemos plantearlo. ¿Igual la posibilidad de hacer un parón entre medio para tener 2 fines de semana potentes? o ¿ampliar directamente?. El programa debe hacerse siempre con la ciudad, con sus vecinos, barrios, asociaciones, son realmente los que hacen la ciudad y sus fiestas. Debemos tratar de ofrecer un programa atractivo para todas, todos y todas las edades, de forma que no quede nadie excluido a ciertas franjas horarias, sino que todos encuentren su hueco de disfrute.

2. Es la propia sociedad la que marca el paso de qué que debe cambiar, aparecer o ya no desarrollarse. Ya hay aspectos que iban cogiendo fuerza como los organizados en torno a la solidaridad, la diversidad cultural, los de la quinta. Debemos seguir apostando por ellos, pues todos fomentan y difunden el lado positivo de una sociedad tan variada y positiva como la nuestra.

3. Los actos culturales no solo suponen una apuesta por la difusión de la cultura, sino, más ahora, un soplo de aire fresco en nuestra ciudad haciéndola más atractiva y viva. El verano es un buen momento, como también debemos mejorar la difusión y comunicación de lo que se hace durante el año. Hay que seguir este camino