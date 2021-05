La situación en San Adrián deriva al pediatra en Estella a 1.200 niños

Actualizada 08/05/2021 a las 06:00

La falta de facultativos en el centro de salud de San Adrián (6.200 habitantes), una situación a la que han llegado por la falta de profesionales que sustituyan las excedencias solicitadas por dos de los tres médicos de familia y por la baja del pediatra, se está haciendo más sangrante en el caso de los pequeños. El servicio de pediatría del centro adrianés que atiende a unos 1.200 pequeños de Cárcar y San Adrián no ofrece desde esta semana revisiones médicas, aunque sí de enfermería. La situación obliga a los padres a llevar a los niños al hospital García Orcoyen de Estella para que el especialista les haga las revisiones periódicas. Un médico de familia, no pediatra, acude al centro para atender las consultas infantiles, pero solo hasta las 12 de la mañana.

Jesús Luis Fernández representa a uno de los padres indignados por la situación que se está viviendo en el centro de salud de San Adrián. Junto con Beatriz Pino, es padre de Zahira, una niña que el 1 de mayo cumplió su primer año de vida. Ayer, viernes, acudió al centro de salud de San Adrián, donde reside el matrimonio, con la pequeña para la revisión de la enfermera que le puso las dosis de las vacunas correspondientes. “Pero por la tarde no me ha quedado otra alternativa que ir a Estella, a las 17:40 para que el pediatra le haga la revisión médica. Tengo que organizarme para salir antes del trabajo. Se tardan tres cuartos de hora para llegar al hospital y otros tres cuartos de hora para regresar a San Adrián, más el tiempo de la consulta. ¿Por qué nos hacen esto?”.

Jesús Luis añadió que, por culpa de la pandemia de la covid, a su hija solo le han hecho una revisión a los 6 meses. “La niña está bien y voy por responsabilidad, pero voy a presentar una queja al servicio”, añadió el adrianés que es padre de otro hijo, Nicolás, de 5 años.

“CIUDADANOS DE SEGUNDA”

Alicia Alcalde, también de San Adrián, y Juan Miguel Romero son padres de Abril, una niña de tres años. “La revisión de la enfermera de pediatría la hemos tenido hoy -por ayer viernes- a las 9.20 horas para ponerle las vacunas que le tocaban. Pero el jueves tuvimos que ir a las 19 horas a Estella para que la viese el médico”.

Alcalde, que ha presentado la reclamación al respecto , considera vergonzosa la situación que se está viviendo en el centro de salud de San Adrián. “No sé de quién es la culpa, pero desde luego no es nuestra. Los adrianeses estamos pagando la Seguridad Social como el resto de los navarros. Pero se nos trata como ciudadanos de segunda. ¿No puede venir un pediatra hasta aquí porque San Adrián está lejos de Pamplona, a pesar de que cobra por ello? Pero nosotros, que somos muchos más, ¿por qué tenemos que desplazarnos hasta Estella, perdiendo horas de trabajo y dinero y exponiéndonos a la carretera?.

Sheila Redondo Guillén vive en Cárcar y, por lo tanto, le corresponde el pediatra del centro de salud de San Adrián. Ayer viernes por la mañana, llevó a su hija Ane Pollos Redondo, de 3 meses, a que la enfermera le pusiese las vacunas correspondientes. Si la situación no se revierte, el 9 de junio tendrá que llevar a la pequeña a Estella para la revisión de los 4 meses con el médico. “Tenemos un niño de que cumple 3 años en junio y tendremos que pasar por lo mismo. Vacunas en San Adrián y revisión con el pediatra en Estella. Está claro que no tenemos los mismos derechos”.

El Ayuntamiento ha transmitido la situación al departamento de Salud

El alcalde de San Adrián, Emilio Cigudosa, afirma que desde hace días ha transmitido la precaria situación que vive el centro de salud tanto a la gerencia del Área de Salud de Estella como al servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial. “Es un problema que me han transmitido tanto los trabajadores como los pacientes y que conozco como alcalde y he trasladado en varias ocasiones a los responsables. El centro de salud de San Adrián da servicio a una zona en la que viven 14.000 habitantes y, aunque sea difícil, hay que encontrar soluciones para la falta de personal para sustituir las bajas o excedencias”. Los usuarios y personal sanitario, que reconocen que la distancia al hospital de Estella, centro de referencia, es muy elevada aseguran que no entienden por qué hay que ir a vacunarse a Estella, en el caso de la Astrazeneca, o a hacerse una PCR cuando se podría utilizar el centro de salud.

