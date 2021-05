Un incendio afecta a la zona de vertidos para compost en Mañeru

Actualizada 04/05/2021 a las 19:22

Los bomberos de Estella y Cordovilla han acudido este martes, 4 de mayo por la tarde a Mañeru por un incendio en la zona de vertidos para compost. Debido a la gran cantidad de combustible y las dificultades para apagarlo, las labores se van a centrar en retirar con una excavadora el material y dejar que arda el mínimo posible. Se espera que el incendio esté activo varios días.

Incendio de restos de poda amontonados junto a dos depósitos de gas licuado en Mañeru.@bomberos_na#ParqueEstella pic.twitter.com/F4NEHdZVhx — Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak (@bomberos_na) May 4, 2021

El aviso se ha recibido sobre las tres y media de la tarde. En un principio se alertaba de que en las cercanías había depósitos de gas y granjas, pero finalmente no se encontraban tan próximas y no estaban en peligro. Se han movilizado los bomberos de Cordovilla, que finalmente no han intervenido, y los del parque de Estella.

