Villatuerta pone a punto por última vez la hierba de San Ginés

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

El Club Deportivo Ondalán jugará la próxima temporada sobre un nuevo terreno de hierba artificial. Los encargados de mantener el césped del club de Villatuerta dieron esta semana el último ‘repaso’ a San Ginés, uno de los últimos estadios con suelo natural que quedaban en Tierra Estella y que se instaló en los años noventa. Ya pocos quedan. Solo se mantienen en Allo, Ayegui, Mendavia, Sesma, Zudaire y Cirauqui. El coste y los requerimientos del mantenimiento de este tipo de estadios hacen inviable su conservación para los clubes modestos y sus localidades.

Los voluntarios y seguidores del Ondalán Luis Antonio Viana, Pedro Vergara, Borja Bardají y el presidente, Juan Ángel Díez, han terminado de cortar el césped y de poner el campo a punto para los partidos, pero seguirán colaborando en su mantenimiento. “Comenzamos para ayudar al pueblo y al club y, al final, nos enganchamos”, confesó Bardají, que siguió los pasos de Viana y Vergara. “Ellos fueron los primeros que tomaron las riendas y los que se esforzaron para que Villatuerta tuviera un campo como San Ginés. Lo dejaron preparado para que los que viniéramos detrás, solo lo tuviéramos que mantener. Siempre han estado dispuestos a echar una mano en lo que hiciera falta”, agradeció Borja Bardají. “Todo lo que sabemos nosotros, es gracias a ellos”.

Son tres generaciones las que han coincidido sobre el terreno, en este caso no para jugar, si no para acondicionarlo. “Hemos metido muchas horas, pero siempre con ganas. Se convirtió en una afición”. La alfombra del San Ginés era una de las pocas naturales que quedaban en la merindad. Poco a poco, los clubes van instalando suelo sintético. “Da pena sí, pero es más práctico”. En Villatuerta, son nueve los equipos que nutren al club y todos hacen uso de las instalaciones. Al tener césped natural, el desgaste de la hierba es mayor.

TRES MESES DE OBRAS

El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación las obras de la remodelación, con un presupuesto de 283.794 euros, más IVA. Parte del coste se sufragará con la partida de 150.000 euros que recibió la localidad de los Presupuestos Generales de Navarra para este propósito, demandado por la propia entidad deportiva. El resto, se pagará entre el Consistorio y el club. Una vez se adjudique la ejecución, las obras tendrán una duración de tres meses, aproximadamente.

El nuevo césped podría no estar terminado para el arranque de las ligas regulares, con fecha todavía por determinar, pero el Ondalán ya ha contactado con otros clubes cercanos para solicitar sus instalaciones, si se diera el caso. “Entre los equipos de la zona hay buena relación y ya hemos preguntado a alguno si podríamos usar su campo si el nuestro no está terminado. No habría ningún problema. Entre todos nos ayudamos”, indicó Borja Bardají que, a partir de ahora, no se subirá a la cortadora de césped, pero seguirá ayudado al club junto con Luis Antonio Viana, Pedro Vergara. “El Ondalán siempre ha contado con voluntarios deseosos de hacer cosas de forma altruista por su club y por su pueblo. Y salen proyectos muy bonitos. Además, es un punto de unión para personas de diferentes cuadrillas y aficionados. Eso es lo más bonito que tiene”, remarcó Bardají.