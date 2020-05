19/05/2020 a las 06:00

Los viandantes han estrenado este fin de semana el nuevo carril peatonal del céntrico paseo de la Inmaculada de Estella. La mayor parte, ayer, prefería caminar por la acera, más alejados del paso de vehículos. Algunos caminantes hicieron uso de él, sobre todo, para mantener la distancia de dos metros respecto al resto de vecinos que compartían el mismo camino.

Los comerciantes del paseo de la Inmaculada ven con buenos ojos la iniciativa, pero tienen dudas sobre cómo utilizarla. Dónde colocar la terraza y de cuánto espacio dispondrán son las principales preguntas de los hosteleros de este sector de la ciudad. Alicia Belloso, trabajadora de la panadería y cafetería Ega Pan, aplaudió ayer la decisión del Ayuntamiento, aunque reconoció que les falta información. “Me parece buena idea, aunque no sabemos mucho de cómo va a funcionar y si ya las podemos sacar, pero todo lo que sea mantener las distancias, está bien”.

En el número 9 del paseo, se encuentra Colchonería Jornada Hogar. Al frente está Cristina Jordana, que también aprueba la ampliación de la zona peatonal. Cree que ayudará al comercio local, en particular, al sector de la hostelería. “Es una buena idea, aunque habrá que asegurarse de que se mantienen las distancias y de que no hay ningún peligro teniendo tan cerca la carretera y el paso de los vehículos”.

El Ayuntamiento va a colocar unas jardineras para delimitar la zona peatonal del tráfico que ahora se distingue por una línea verde y unos separadores. A la espera de su instalación estaban ayer Javier Albizu Larrucea, del bar El Rincón y Jorge Mosquera, del Lerma. Con esta nueva fórmula podrán ocupar parte de la acera y del nuevo carril para servir en las terrazas. “Hasta que no estén puestas las jardineras, no podemos disponer las mesas y las sillas porque no se sentará nadie, da un poco de miedo hacerlo con los coches circulando tan cerca y en la acera solo no merece la pena”, explicó Albizu.

A unos metros, Jorge Mosquera compartió la misma opinión que mostró Albizu. “Todo obedece a una petición escrita que hicimos al Ayuntamiento. Vinieron a nuestros establecimientos para conocer el espacio que necesitábamos y habilitaron esta fórmula para que empecemos a trabajar”. Pero, para retomar la actividad, señalaron, tienen que colocar una separación física. “En el momento en el que la coloquen, la gente hará uso del carril peatonal. Mientras no estén instaladas, no lo harán muchos clientes porque los coches pasan muy cerca”, insistió Albizu.

En el paseo de la Inmaculada y en el resto del centro comercial de la ciudad empezó ayer a funcionar con normalidad la Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL). De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas, se puede aparcar de forma gratuita y los sábados de 9 a 14 h. No hay limitación de tiempo para estacionar fuera de esos horarios.