Primeros ERTEs en los centros de 0 a 3 años de la merindad

Actualizada 23/04/2020 a las 20:28

El Gobierno de Navarra decretó el pasado 12 de marzo el cierre de todos los centros educativos de la Comunidad foral para evitar el avance del coronavirus, una medida que se ha prolongado con el estado de alarma y que afecta a todos los ciclos educativos, incluidos las escuelas infantiles. La gestión de los centros públicos de 0 a 3 años, aunque financiados en su mayor parte por el Ejecutivo, es una competencia que corresponde a los Ayuntamientos que hacen frente en la medida de sus posibilidades al cese de esta actividad. Algunos han optado por suspender de forma temporal los contratos con las empresas gestoras por la imposibilidad de mantener el servicio. Otros, se han decantado por darles continuidad, aunque rediseñando el planteamiento educativo con las nuevas tecnologías. Lo que sí han determinado todos los consistorios es suspender el cobro de las cuotas a las familias, sin perjuicio de que la prestación se de en parte de forma telemática.

En Tierra Estella, la mayor parte de las escuelas infantiles tienen una naturaleza pública, aunque la gestión es privada. Allo y Los Arcos son dos de los municipios sujetos a estos servicios que han seguido los pasos para cesar temporalmente el convenio con las empresas que, de esta manera, han podido solicitar y aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Una decisión que los consistorios valoraron y tomaron con las propias gestoras.

La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, explicó que no se dio a los Ayuntamientos una directriz determinada. “Es un servicio que presta cada consistorio. Tenemos buena relación con los encargados de la escuela infantil y nos preocupa su situación. No podemos cobrar ni mantener un servicio que no se está prestando. Ahora hay que esperar y ver cómo se solucionará el tema administrativo. Si serán los consistorios quienes asuman la indemnización por el cese y si contaremos con financiación del Gobierno de Navarra para asumirlo”, indicó la primera edil.

Suspensión automática

Javier Chasco, alcalde de Los Arcos, expresó que el contrato con la gestora de la escuela de 0 a 3 años Santa María “se suspendió automáticamente a causa de la crisis provocada por el coronavirus”. La empresa que dirige el centro cuenta con una directora, dos formadores y una persona encargada de la limpieza. “Solicitó un ERTE el cual ha sido aprobado”.

En Azagra y Lodosa, los Ayuntamientos han decidido continuar con el servicio que gestionan empresas privadas. El alcalde azagrés, Rubén Medrano, se inclinó por esta alternativa tras estudiar las diferentes opciones con la empresa. “Plantearon un programa diferente para dirigir desde casa y está teniendo muy buena acogida entre los padres. Las cuotas no se están cobrando, de momento, es el consistorio quien está asumiendo los pagos que corresponden a los usuarios. Una vez se recupere la normalidad, estudiaremos si es necesario hacer algún cobro para compensar el servicio”.

Los titulares de los centros Arieta, en Estella, y Santas Reliquias, en San Adrián, son los consistorios y el personal forma parte de las plantillas orgánicas municipales. En la localidad ribera, la escuela infantil, con medio centenar de niños, cuenta con seis educadoras, una de ellas en educación especial, un oficial y un auxiliar de cocina, un conserje y tres empleadas de limpieza.

Seguimiento con las familias

El equipo profesional no ha dejado de trabajar en ningún momento, según aseguraron desde el centro, donde ayer recordaron cómo vivieron los primeros días del estado de alarma. “Fueros complicados, pero enseguida tomamos decisiones y empezamos a compartir trabajos y talleres con las familias para que pudieran realizar en su casa”. Los trabajadores son conscientes de que el teletrabajo, en este ciclo, no es lo más idóneo. “El objetivo es mantener el contacto con las familias, hacer un seguimiento de los pequeños, acompañar y resolver todas las dudas que podamos a los padres”, indicaron.

Para los niños, aseveraron, la situación es más excepcional que para el resto porque no comprenden lo que ocurre. “Están nerviosos, inquietos. Por ello es necesario el acompañamiento”. Entre las actividades que han llevado a cabo estos días, se encuentra un vídeo en el que aparece todo el personal. “Es muy importante que nos sigan viendo y relacionando”.

Otro problema al que se enfrentan los centros de 0 a 3 años es la paralización en el proceso de preinscripción. “De momento, lo que podemos hacer es tomar nota de las solicitudes y ponernos en contacto con los padres en cuánto nos avise el departamento de Educación de que podamos llevarlas a cabo”, señalaron.

Educación calculará el convenio

El departamento de Educación señaló el jueves a este periódico que, respecto a las escuelas infantiles convenidas, el Gobierno de Navarra tiene encomendado fijar los convenios de financiación. En esta línea, apuntó que “ya ha fijado los convenios de cada centro. En este momento ya se ha pagado el 80% de dicho acuerdo, como refleja la normativa vigente, quedando pendiente de abono el 20% restante”. En el momento en el que cada Ayuntamiento suministre los datos definitivos de gestión, como los gastos de personal, de funcionamiento y aportaciones de las familias entre otros, “se calculará de forma definitiva el convenio”. Sobre la posibilidad de retomar la actividad presencial, el departamento de Educación señaló que estar sujeto a las “indicaciones que realicen las autoridades sanitarias”.