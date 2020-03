10/03/2020 a las 06:00

En Eulate, donde Iñaki Ruiz de Larramendi Múgica abrió el 7 de agosto de 2013 la única carnicería del valle, viven 284 vecinos. En el conjunto de Améscoa, lo hacen 1.182 que suponen el mercado principal para su establecimiento. “Cuando el anterior carnicero se jubiló, compré este local y abrí mi negocio en un momento en el que estaba trabajando en Vitoria. Yo crecí aquí y quería que mis hijos disfrutaran de una infancia como la mía, con la misma libertad que te da vivir en un lugar así”, dice este amescoano de 52 años. En la carnicería de Ruiz de Larramendi se vende también el producto del otro negocio familiar, el que llega de la cercana quesería que en otro punto del pueblo gestionan sus hermanos Patxi y Mónica.

En su origen las dos actividades están entrelazadas. Querían, cuenta, construir una nave ganadera de mayor tamaño pero el presupuesto hizo inviable la idea y se decidió por la carnicería mientras sus hermanos que quedaban en la quesería. “Tardé un año en tenerla lista y no me lo pusieron nada sencillo. Comprobé que a los pequeños negocios no se nos facilita nada porque las medidas son las mismas que las de una gran empresa lo que, unido a lo que hay que empezar desembolsando, hace muy difícil que alguien joven pueda apostar por su negocio. Creo que habría que empezar por incentivar más en ese sentido”, señala.

Desde el mostrador en el que trabaja a diario, lanza otra reflexión. “Por un lado, parece que los pueblos se quedan sin gente porque no hay servicios y se van entonces al traste. Pero a veces tenemos servicios que no utilizamos y creo que todos podemos contribuir a hacer valle, a apoyarnos los unos a los otros e ir un poco de la mano”, dice, Tiene claro que para mantener población quienes vengan por detrás deben contar con servicios. “Si no los tienen, se marcharán. Veo gente con niños pequeños que van todos los días a Estella pero siguen viviendo aquí y me parecen muy valientes. Hay que apoyarles de alguna manera porque, si exiges lo mismo para una guardería aquí que en Madrid, no podrán quedarse”.

FOROS DN EN VIVO DE DIARIO DE NAVARRA

Diario de Navarra organiza estos foros de encuentro, reflexión y debate con la ciudadanía y la participación de expertos, en torno a temáticas de actualidad. En los mismos han participado ya más de 1.200 personas. Los foros están centrados en los temas que afectan al conjunto de Navarra y que generan preocupación e interés en los ciudadanos. Además de esas preocupaciones generales, Diario de Navarra también aborda, a través de estos DN en Vivo, cuestiones más locales, para lo que traslada los encuentros a las zonas y pueblos de la Comunidad donde se produce el debate, y recoge así la opinión de los protagonistas.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar