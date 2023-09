Puente la Reina traslada junto al silo el mercado de pimiento

mercado de pimiento de producto típico del municipio cambia de ubicación. Las obras de urbanización que se van a llevar a cabo en la campa de la Fundación Mena, donde hasta ahora se celebraba , para la construcción del nuevo centro de salud han obligado a trasladarlo. De las dos ubicaciones barajadas, la calle Cañada Real o el aparcamiento junto al silo, se ha elegido esta última de forma consensuada entre el ayuntamiento y los productores. Elde Puente la Reina que todos los años desde septiembre hasta noviembre atrae a cientos de personas a comprar estedel municipio cambia de ubicación. Las obras de urbanización que se van a llevar a cabo en la campa de la Fundación Mena, donde hasta ahora se celebraba , para la construcción del nuevo centro de salud han obligado a trasladarlo. De las, la calle Cañada Real o el aparcamiento junto al silo, se ha elegido esta última de forma consensuada entre el ayuntamiento y los productores.

La alcaldesa, Itziar Imaz (EH Bildu), aclaró que la ubicación junto al silo será provisional de prueba para este primer año. “Queremos ver si funciona bien o no. Uno de los ‘peros’ que poníamos a este lugar era que al estar junto a la carretera -en la entrada a la localidad desde Pamplona- se pudiese formar cierto efecto embudo o cuello de botella en lo que al tráfico se refiere por la gran cantidad de gente que viene en coche a este mercado procedente de otras localidades y otras comunidades”, refería Imaz.

Se mostraba consciente del inconveniente de cambiar de emplazamiento el mercado pero la necesidad de un nuevo centro de salud así lo ha exigido. “No sabemos con exactitud cuándo empezarán los trabajos pero no podíamos arriesgarnos a que fuera en un momento con el mercado el marcha y hubiera que interrumpirlo de repente. El centro de salud es urgente y prioritario para nuestro pueblo. De esta forma nos aseguramos de que se desarrolle hasta noviembre en el mismo lugar”. En la elección de la ubicación han intervenido los productores locales que, indica la alcaldesa, se inclinaban por este aparcamiento junto al silo ya que hace muchos años también estuvo allí. Es además un lugar más visible que la calle Cañada Real, la segunda opción posible.

Ahora mismo son tres productores los que instalan sus puestos por lo que el espacio disponible no va a suponer ningún problema para repartirse en un aparcamiento en el que no han tenido que hacerse apenas trabajos de adecuación más allá de la instalación de contenedores para los residuos. Esta semana ya han comenzado a instalarse los puestos y desde el ayuntamiento preveían que de cara a este fin de semana ya empiece a funcionar con normalidad un mercado que no tiene unas fechas fijas .ya que los tiempos los marca el propio producto.

Otro de los cambios es la supresión este año del concurso de pinchos de pimiento cada temporada. El ayuntamiento ha decidido no celebrarlo con el objetivo de dar una vuelta al formato. “Veíamos que las últimas ediciones costaba sacarlo adelante”, concluyó Imaz.