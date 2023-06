La promesa de una planta de producción de cannabis en Murillo el Fruto

mucha la resaca electoral que los comicios del pasado domingo han dejado en Zona Media de 663 habitantes está estos días de actualidad. El motivo es que de las urnas salieron dos concejales -de siete que conforman el arco municipal- de Luz Verde, el partido que defiende la legalización del cannabis. La formación se presentó a los comicios municipales en Madrid, Barcelona y Murillo el Fruto y ha sido únicamente en éste último donde han conseguido representación. Andrés Vallés Gabari y Germán Daniel Lanas Paula son Esque los comicios del pasado domingo han dejado en Murillo el Fruto . Este pequeño pueblo de laestá estos días de. El motivo es que de las urnas salieron dos concejales -de siete que conforman el arco municipal- de, elque defiende la legalización del. La formación se presentó a los comicios municipales en Madrid, Barcelona y Murillo el Fruto y ha sido únicamente en éste último donde han conseguido representación.son los únicos concejales con que a día de hoy cuenta el partido cannábico en España y, también, en Europa

Y ellos, dicen, son los primeros sorprendidos por todo el revuelo que está teniendo su elección. “Está siendo una auténtica locura”, reconoce Andrés Vallés Gabari, de 30 años. Él figuraba como primero de la lista. Este miércols, paseaba por Murillo acompañado de Aitor Murillo Jiménez, de 27. El iba tercero y se quedó a ocho votos de salir concejal. Sin embargo, remarcaba, eso no le impedirá seguir trabajando con el grupo. “Nosotros nunca hemos estado en política. Somos un grupo de amigos que estamos cansados de ver cómo se habla pero no se hacen cosas y no hay tanta transparencia como nos gustaría. Pensábamos formar una agrupación independiente pero uno de nosotros conocía a Fermín Les -el presidente de Luz Verde- y se nos planteó la posibilidad de concurrir bajo las siglas”, relataba Vallés.

Entre las propuestas del programa electoral que presentaron para Murillo el Fruto destaca conseguir la instalación de una planta de procesamiento de cannabis industrial, un proyecto que, aseguran estos dos jóvenes, generaría riqueza tanto a nivel de empleo como en lo que a ingresos municipales se refiere. “Mucha gente, seguramente por desconocimiento, asocia únicamente el cannabis a fumar pero con derivados del cáñamo se elaboran cremas y productos cosméticos, por ejemplo”, argumentaban. Cremas de este tipo llevaron estos jóvenes al acto de presentación de la candidatura que, dicen, congregó a un elevado número de personas.

Sin embargo, la propuesta de la planta de cannabis no está exenta de polémica y está generando cierto revuelo. Muchos no ven que buenos ojos el desembarco de Luz Verde en el pueblo pero otros, en cambio, no creen que sea algo tan alarmante. “A las elecciones se puede presentar quien quiera y ahí están los resultados pero no me parece apropiado lo que defienden”, opinaba Javier Gárriz. En defensa de los jóvenes se posicionaba Andoni Goñi Ortiz, quien aplaudía su iniciativa “La transformación en regadío ha permitido cultivar aquí productos que hace años eran impensables. Ahora hablamos de una planta más que puede generar ingresos”, dijo.

La planta, añaden los dos jóvenes, constituye parte del programa electoral pero no es el único objetivo ya que, aseguran, quieren trabajar para mejorar la transparencia del ayuntamiento y fomentar la participación vecinal. “Somos jóvenes de Murillo, vivimos aquí y queremos que nuestro pueblo siga manteniendo servicios”, remarcan. Para ello deberán trabajar con Adelante Murillo, agrupación que ha ganado las elecciones y que tiene mayoría absoluta, al lograr cinco concejales. Ayer, Silvia Sarachaga, la número dos de la lista y futura teniente alcalde, recordaba que, pese al “bombo” que se está dando a Luz Verde no ha ganado. Apuntaba que Murillo el Fruto tiene mucho por hacer para seguir trabajando contra la despoblación. “No estamos tan mal como otros pueblos porque han venido jornaleros y algunos han comprado casa pero no hay que bajar la guardia”, remarca a la par que cita la supervivencia del colegio o el mejorar la atención sanitaria presencial como otros retos a abordar dentro del margen de competencia municipal.

Del partido que les hará oposición prefiere no opinar mucho. “Por supuesto que se hablará con ellos y todas las ideas que sean positivas para Murillo serán bienvenidas”, asegura. Sobre la planta muestra ciertas dudas sobre la posibilidad de llevarla a cabo pero tampoco se niega en rotundo. “Habrá que ver qué se plantea, cómo y si el pueblo lo quiere. Creo que es muy pronto para hablar de todo eso. De momento, tiene que constituirse el ayuntamiento y luego sentarse a trabajar por el día a día del pueblo”, concluyó.