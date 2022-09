ONCE El ‘Rasca Millonario’ de la ONCE deja 500.000 euros en Tafalla La vendedora de la ONCE, Begoña Erviti Tolosa, es quien ha llevado la suerte a Tafalla









Ampliar cedida Diario de Navarra 500.000 euros de su premio mayor. El ‘Rasca Millonario’ de la ONCE ha dejado en Tafalla losde su premio mayor. La vendedora de la ONCE Begoña Erviti Tolosa es quien ha llevado la suerte a Tafalla con estos 500.000 euros, desde su punto de venta, situado en la Plaza Francisco de Navarra, número 2, de Tafalla. Begoña Erviti es vendedora de la ONCE desde 1988, y fue nombrada vendedora del año en 2020. El ‘Rasca Millonario’ es el juego en el que, por 5 euros, se puede ganar hasta 500.000 euros. Para jugar al ‘Rasca Millonario’, si alguno de tus números coincide con uno o más de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si se encuentra alguno de los símbolos especiales, se gana el premio correspondiente. ETIQUETAS Tafalla

