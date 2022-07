Alberto Asla Osés, corneado en Puente la Reina: "No me acuerdo de mucho, todo pasó en un segundo"

Alberto Asla Osés fue corneado el pasado martes por la mañana por una de las vacas de la ganadería Bretos Fernández en el transcurso del primer encierro de las fiestas de Puente la Reina. La herida, de dos centímetros de profundidad, penetró en su muslo izquierdo, provocando su traslado al hospital Virgen del Camino de Pamplona, donde fue intervenido. Dos días más tarde, el mozo de 18 años cuenta la evolución de su operación y cómo vivió él la cogida.

Buenas, Alberto. ¿Cómo te encuentras?

Mucho mejor. Estos dos días han sido un poco duros, pero ya me voy recuperando.

¿Recuerdas qué es lo que pasó exactamente?

Ocurrió ya en el último tramo del encierro. Fue una de las vacas que iban más rezagadas. No estoy seguro de si fue la última o la antepenúltima. Las iban a conducir dentro del toril y esta en concreto no quiso meterse. Yo me subí a una de las vallas y le hice aspavientos con la pierna para que enfilara al toril con el resto. Con tan mala suerte que vino a por mí y me corneó.

¿Te acuerdas del momento del puntazo?

Pues lo cierto es que, al principio, yo ni me enteré. Me acuerdo de que todo ocurrió en un segundo. Me sacaron en volandas del redil y, fuera, me sacaron los pantalones. Ahí es cuando vi que me había pillado el cuerno, al ver mis pantalones blancos llenos de sangre.

Fueron los servicios de la DYA los que te atendieron en un primer momento, ¿no?

Así es. Vinieron a por mí, me miraron rápidamente y me derivaron a Pamplona para que me intervinieran cuanto antes.

¿Qué te dijeron en el hospital los médicos cuando te vieron?

Al parecer, el cuerno de la vaca penetró dos centímetros en mi muslo izquierdo. Me dijeron que me tenían que operar más que nada para limpiar la zona, porque los cuernos suelen estar llenos de porquería y son un foco de infecciones. Es por eso que llevo ahora un tubo en la pierna; para que me limpie a fondo, que nunca se sabe.

¿Te han dicho ya cuando te van a dar el alta?

Pues creo que si todo va bien, para el viernes puedo estar fuera. Yo de momento me estoy recuperando bastante bien y todo apunta a que en nada estaré fuera. Todavía tengo que seguir con el tubo este de la pierna, pero dentro de poco me lo quitarán.

A pesar de este susto, ¿tienes pensado seguir corriendo el año que viene?

Pues seguramente si. Llevo corriendo las vacas desde hace un montón de tiempo y es algo que me gusta mucho. Me acuerdo cuando iba con mi abuela a los encierros txiki, que me encantaba. Pienso seguir corriendo en fiestas, aunque, claro está, con más cuidado que hasta ahora. Creo que hay que volver porque si no le pillas miedo y nunca regresas. Tiene que ser algo parecido tener un accidente de coche o de moto. Aunque te la des, hay que volver a subirse.