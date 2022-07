Tres sanitarias llevan la fiesta a Puente la Reina

María Jesús San Pedro está muy nerviosa. Todo cohete que dará comienzo a las fiestas del pueblo. No está sola. Le acompañan en el acto Nuria López Cano y Jone Alduán. También están nerviosas. Chus trabaja en el Servicio de Ayuda Domiciliaria, Nuria en el Centro de Salud de Puente la Reina y Jone en los Servicios Sociales de Base. está muy nerviosa. Todo Puente la Reina la conoce como “Chus” y, en menos de una hora, va a lanzar elque dará comienzo a las fiestas del pueblo. No está sola. Le acompañan en el acto. También están nerviosas. Chus trabaja en el Servicio de Ayuda Domiciliaria, Nuria en el Centro de Salud de Puente la Reina y Jone en los Servicios Sociales de Base.

Ellas representan a los servicios sanitarios que, durante la pandemia, han ayudado al pueblo. Todavía no se cree que vaya a lanzar el chupinazo. Aunque ella también valora la otra cara de la realidad. “Todos tenemos unas ganas desorbitadas de fiesta, pero tenemos que saber que esto todavía no ha terminado. Tenemos que disfrutar, pero no se nos puede olvidar lo duros que han sido estos años”, constata. Durante la pandemia, Chus ha trabajado con personas muy vulnerables que han dejado recuerdos difíciles de olvidar en su memoria. Quedan 40 minutos para lanzar el cohete.

Nuria está muy agradecida de la oportunidad que le han brindado. “Me parece un reconocimiento muy bonito al centro de salud.”, explica. “Durante la pandemia lo pasamos mal, sobre todo al principio.”, admite. No obstante, aunque ella también admite que esto no se ha terminado todavía, cree que ahora es tiempo de disfrutar después de estos años tan malos. “Aunque de manera responsable y sana”, añade.

Desde la segunda planta de la casa consistorial se escucha el ambiente de la calle. Grupos de amigos y familias van ocupando los primeros huecos de la plaza consistorial. El reloj avanza.

Dentro se encuentra Ohian Mendo Goñi, alcalde del pueblo desde 2015. Son unas fiestas especiales para él, ya que a la celebración del 900 aniversario de la fundación del pueblo y al retorno de la festividad después de la pandemia se le suma el hecho de que se tratan de sus últimas fiestas como alcalde. “Tengo mucha emoción. Sobre todo después de ver la racha de malos acontecimientos que hemos vivido”, constata.

Cuentan con cien mil euros de presupuesto y, por votación popular, las han decidido prolongar un día más, hasta el 30. Muestra un gran agradecimiento hacia todas las personas que las están haciendo posibles. Antes de que comience el chupinazo, el alcalde ha entregado pañuelos a los nacidos el año anterior, a los sanitarios y a las sastres de los pendones del 900 aniversario.

Ya es la una. Chus, Nuria y Jone se encuentran en el balcón. Chus pide agua. Ella y Nuria se pasan el micrófono antes de lanzar el cohete. “¡Viva Puente la Reina! ¡Gora Gares!”, dicen ambas. Debajo la gente grita entusiasmada. Ohian observa emocionado al gentío. El cohete estalla. Hacía tiempo que no se veía esta estampa.