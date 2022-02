22 comercios participan en el stock de Tafalla, que modifica su formato

Comenzará este miércoles, día de inicio de las ferias de febrero, pero la feria del stock de Tafalla no recupera todavía su formato habitual en el frontón de Escolapios. La situación de pandemia sanitaria ha propiciado que los veintidós establecimientos participantes en la cita comercial hayan optado por volver a celebrarla en los propios comercios como ya se hizo el año pasado. Mª Asun Esparza, presidenta de Ascota (Asociación de Comerciantes de Tafalla), explicaba que cuando la entidad comenzó con los preparativos los datos de contagios “eran muy malos”. La situación ahora ha experimentado una mejoría pero, reconoce, todos los comerciantes creyeron oportuno reeditar el formato del año pasado y evitar aglomeraciones en un espacio cerrado como es el frontón.

El hecho de no sacar los stands a la calle y que la feria se celebre en cada comercio participante permite que los descuentos no se concentren en un único fin de semana, sino que se alarguen más días. En esta ocasión, la feria se prolongará entre los días 9 y 19 de febrero. “Dentro de tener que organizarla de una forma distinta a lo habitual, creemos que el alargar los días puede resultar positivo para los comerciantes. Se empieza a la par que ferias, que son días de más afluencia de gente, y después se prolonga lo que pensamos que también puede ser positivo de cara a la clientela que se acerca a Tafalla desde los pueblos de la comarca que tan importante es para nuestro sector”, remarcaba Esparza.

En la que constituye la XV edición de la feria de stock participan veintidós comercios de la ciudad del Cidacos de ropa tanto para niños como adultos, calzado y complementos -joyería-, equipación personal, decoración, perfumería, hogar, deporte, caza y pesca y flores. “La oferta comercial es amplia y los descuentos muy interesantes”, insistía la presidenta, que no ocultaba su deseo de que la próxima edición vuelva al formato habitual. Los comercios participantes este año son Aldo Deportes, boutique Scaparate, calzados Ópalo, Caza y Pesca, De cocina Olagüe, Esquíroz hombre, floristería Acacia, Folder La Feria, Hadas y Duendes, Iriondo textil, La boutique del deporte, La infantil, Leonor, Mendicoa, Mendicoa woman-man, mercería Isabel, mercería Rise, Nagusia, Oh my clutch, Susana Valls, Sweet Lolita y Virginia tallas.

Desde Ascota invitaron a la ciudadanía a pasarse estos días por los comercios participantes y adelantó además la presidenta del colectivo que ya están trabajando en próximas citas para dinamizar el comercio local en los meses venideros. La fecha más próxima en el calendario será la fiesta de la primavera que se celebrará previsiblemente en torno al 19 de marzo. “En cuanto termine el stock empezaremos a prepararla”, concluyó Esparza.