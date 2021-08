Expansión industrial en Marcilla

crecimiento industrial en Marcilla es una realidad. De un tiempo a esta parte, son varias las empresas que se han instalado en el polígono o que amplían las instalaciones que allí tenían. De hecho, el ayuntamiento está trabajando ahora en la ampliación del polígono en 33.000 m2. Un crecimiento que el alcalde, Mario Fabo (NA+) marca como uno de los retos a conseguir de aquí a que termine la legislatura. Junto a él, el alcalde aboga por conseguir dotar a la localidad de un espacio cultural “en condiciones”. El. De un tiempo a esta parte, son varias las empresas que se han instalado en el polígono o que amplían las instalaciones que allí tenían. De hecho, el ayuntamiento está trabajando ahora en la. Un crecimiento que el alcalde,(NA+) marca como uno de los retos a conseguir de aquí a que termine la legislatura. Junto a él, el alcalde aboga por conseguir dotar a la localidad de un

Para ello, recuerda, ya se compró en su día el antiguo cine al Arzobispado y el objetivo pasa por iniciar pronto la redacción del proyecto técnico del edificio. Un proyecto “muy ambicioso” y también de una importante cuantía económica ya que podría superar el millón de euros por lo que desde el consistorio esperan lograr alguna subvención para poder llevarlo a cabo.

Crecimiento industrial y cultural van así de la mano en un municipio que tiene en el castillo su mejor carta de presentación. “Somos un pueblo bien comunicado con la autopista, estamos creciendo mucho en industria y tenemos servicios. Es un buen sitio para vivir. Además, cultural y turísticamente hablando tenemos mucho que ofrecer. El área de autocaravanas funciona muy bien y queremos seguir apostando por el turismo con diferentes acciones”, anunció el alcalde.

MARCILLA

​

​Alcalde: Mario Fabo Calero.

Grupo municipal o coalición que gobierna. Navarra Suma

Habitantes: 2.864.

Afiliados a la Seguridad Social: 1.182 personas.

Parados: 146 personas (10,34%) a julio de 2021.

Extensión: 21,9 km2.. .

Agricultura y ganadería: ganadería de reses bravas y ganado ovino.

Número de viviendas: 1.100 aproximadamente.

Industria: Variada, desde Lavandería Industrial, fábrica de Refrescos, industria agro-alimentaria donde destaca Exkal como fabricante de armarios expositores y Urtasun como fabricante de maquinaria para la industria agro alimentaria.

Servicios, centro de salud, servicios sociales: centro de salud, biblioteca, servicios sociales, casa de cultura, complejo deportivo.

Colegios, institutos, centros de FP: escuela infantil, colegio público San Bartolomé e Instituto de Educación Secundaria Marqués de Villena.

Presupuesto 2021: este año asciende a 3.150.000 euros.

Fiestas patronales: Se celebran del 24 al 30 de agosto pero este año se han suspendido. No hay actos oficiales pero se han programado tres vermús conciertos y festejos taurinos en la plaza de toros portátil. Además, el resto del verano se están desarrollando otros actos como un festival de teatro amateur -en junio- y conciertos, entre otras cosas.

Un castillo de 600 años, epicentro cultural y motor económico

Antes de referirse a cualquier otro tema, José Mª Cambra insiste en precisar que la Asociación de Amigos del Castillo de Marcilla, entidad que él preside, surgió desde abajo. “Porque todo el pueblo sentía el castillo, el palacio que es como lo conocen nuestros mayores, como propio. Forma parte del ser y sentirse marcillés. Sobre el castillo se desarrolla la vida social de Marcilla. Es el epicentro urbano y, ahora además, el epicentro cultural”, remarca.

El colectivo, recuerda, se presentó en sociedad el día 14 de julio de 1989, coincidiendo con la celebración del segundo aniversario del asalto de los parisinos a la prisión de la Bastilla. Marcilla, refiere, celebró aquel día su particular “asalto” al castillo con loa lectura de un manifiesto, un recorrido en manifestación que dio dos vueltas a la fortaleza. “Desde aquel momento, la asociación se convirtió en la punta de lanza de la reivindicación cívica. Y digo cívica, porque ni en el asalto que he comentado, ni en las muchas acciones que acometimos durante 23 años, se hizo nada que rayara lo incívico.

Tras cuatro años de obras y una inversión que superó los diez millones de euros, la restauración de la fortaleza culminó en 2012. Desde entonces, el edificio alberga el ayuntamiento, la biblioteca, la escuela de música y un salón de actos, entre otras dependencias. Historia y funcionalidad se daban la mano así revitalizando al mismo tiempo un municipio que tiene en el centro urbano un castillo que recobró el esplendor tras décadas en estado ruinoso. La asociación, insiste Cambra, ha mantenido durante años la tesis de que la recuperación debía asegurar su pervivencia y, para ello, debería cumplir dos premisas: ser funcional y convertirse en motor económico de la zona.

“Pero, ¿es suficiente? Esta joya pide más. Por su ubicación, por su belleza, tiene que ser referente como lo fue durante siglos. El reto de futuro: ser epicentro cultural y motor económico de un sector servicios todavía incipiente, en un entorno con enormes posibilidades de atracción turística. Estoy seguro de que se conseguirá porque se está trabajando con objetivos y productos como el camino de la Vera Cruz, que nos atraviesa, que potenciará esta actividad más pronto que tarde” , remarcó.

MARIO FABO CALERO Alcalde de Marcilla “Sé que habrá críticas por celebrar actos esta semana”

Hoy, día de San Bartolomé, Marcilla hubiera honrado al patrón en la jornada grande de las fiestas. La pandemia ha impedido celebrarlas por segundo año pero, durante esta semana, la localidad acogerá varios festejos taurinos. El alcalde se muestra consciente de que la ‘semana de apoyo al sector taurino’, como la ha denominado el consistorio, le traerá algunas críticas.

No hay fiestas pero han organizado actividades culturales durante el verano incluso en los días de las denominadas ‘no fiestas’.

Sí, se están haciendo cosas los fines de semana. Celebramos durante cinco fines de semana un festival de teatro amateur nacional y la acogida fue buenísima. También ha habido actuaciones musicales y en la semana de no fiestas tendremos espectáculos taurinos.

Cuando se recomendó no celebrar nada en sus días usted, como vicepresidente de la FNMC, ya mostró su disconformidad. Y finalmente el ayuntamiento ha organizado actividades.

Lo hemos llamado la semana de apoyo al sector taurino, del 24 al 30 de agosto. Se ha contratado una plaza de toros portátil para celebrar allí festejos controlados. El sector taurino está siendo muy maltratado y solamente en nuestra localidad hay tres ganaderías de reses bravas. No se pueden hacer encierros que es lo que habitualmente hacía Marcilla, vale, pues habrá actos controlados en la plaza de toros. No entiendo por qué puede haber conciertos y otros espectáculos y no los taurinos. De 18 a 19.30 h. siete festejos controlados. De un aforo de 2.000 personas van a poder acceder 400.

Habrá quien le tilde de irresponsable.

Yo lo dije en su día y mantengo mis palabras. La gente, queramos los ayuntamientos o no, va a celebrar los días claves de cada localidad. Si esos días no organizamos nada pero sí lo hacemos en otras fechas duplicamos el riesgo. Es mi opinión, puedo estar equivocado pero pienso así.

¿Y no se siente irresponsable?

No.

¿No le preocupan las críticas?

No. Soy consciente de que las habrá y que seguramente muchas no las entenderé porque vemos que en todos los pueblos se están organizando actividades culturales. No entiendo la polémica y los ataques por hacerlos en una semana en la que, sí o sí, la gente va a celebrar.

¿Cómo es su relación con Juan Carlos Castillo, presidente de la FNMC y alcalde de Peralta?

Cordial pero a la vez con cierta tensión evidente en muchos aspectos.

¿Y eso no puede perjudicar otras iniciativas municipales en la que, por cercanía de los pueblos, tengan que colaborar?

No. Tanto Juan Carlos como yo sabemos distinguir cuándo estamos hablando de la Federación y cuando de temas que afectan propiamente a nuestros municipios.

Cambiando de tema, ¿cómo está Marcilla?

Ahora mismo tenemos un problema en lo que a sanidad se refiere y no estoy hablando del covid. Hay una falta de profesionales muy importante. Se jubiló el médico y ni se ha sustituido ni sacado su plaza a concurso. Ahora mismo hay una médico para atender a toda la población de Marcilla, la residencia de ancianos, el convento de los Agustinos y el centro de menores. Es mucha población para una sola profesional. Ya en lo que se refiere a la pandemia, este verano está siendo más complejo que el del año pasado. Sí que está habiendo más casos. La responsabilidad es de cada uno y hay que seguir respetando las medidas.

¿En qué proyectos trabaja ahora mismo el ayuntamiento?

Ya hemos terminado las obras en las calles y, tras el verano, cambiaremos las baldosas de la playa de las piscinas. Seguimos también con los trámites para la ampliación del polígono industrial. La ampliación será de unos 33.000 metros cuadrados y tenemos casi a punto de finalizar los trámites para la permuta de las casas de los maestros por terreno para el polígono. Esas siete viviendas se rehabilitarán, ya hay gente joven interesada en ellas.

¿Hay demanda de vivienda?

Sí, bastante. El tema urbanístico se está moviendo, no tanto en promociones de pisos como en la construcción de viviendas individuales.