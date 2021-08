Mendigorría y mirar al futuro

volver a la normalidad. No es una sorpresa que estas palabras sean una constante en la boca de todo el mundo desde hace ya varios meses. Los habitantes de Mendigorría no iban a ser una excepción. Se encuentran deseosos de que la situación vuelva a la de 2019, cuando podían reunirse todos juntos en la Plaza de los Fueros o en el Patio de las Escuelas Viejas. Ganas de. No es una sorpresa que estas palabras sean una constante en la boca de todo el mundo desde hace ya varios meses. Los habitantes de. Se encuentran deseosos de que la situación vuelva a la de 2019, cuando podían reunirse todos juntos en lao en el

Las fiestas populares por la Asunción de la Virgen se hubieran celebrado entre esta semana y la pasada, pero, debido a la situación sanitaria, fueron suspendidas, como en el resto de Navarra. Para más inri, el pueblo sufrió un pequeño aumento en el número de positivos, que se tradujo en un brote. Tal y como declaró la alcaldesa, Eunate López Pinillos, “el número de casos positivos no fue muy importante, pero como Mendigorría no es un pueblo muy grande y casi todos los vecinos se conocen, daba la sensación de que era más grave de lo que en realidad fue”. A pesar de ello, la actitud de los mendigorrianos ha resultado más que satisfactoria. Han podido disfrutar de las actividades de la agenda cultural diseñada por el Ayuntamiento y que cuenta con todas las medidas sanitarias. No obstante, los habitantes de Mendigorría tienen ganas de celebrar las fiestas de Santa Apolonia, la Romería a la Ermita de Nuestra Señora de Andión y el Día de la Zorra el 7 de diciembre, para volver a disfrutarlas al máximo.

EN DATOS



​Alcaldesa: Eunate López Pinillos.

Partido Político: EH Bildu.

Habitantes: 1094 habitantes.

Afiliados a la Seguridad Social: 213 personas.

Parados: 33 personas.

Extensión: 39,1 km2.

Principales cultivos: Trigo, cebada, maíz, colza, viñas y olivos.

Ganadería: Granjas de cerdos, patos, ovejas, cabras y caballos.

Número de viviendas: 400.

Industria: Cincuenta empresas activas.

Escuela: Escuela Infantil Andión (0 a 3 años) y Colegio Público Julián María Espinal Olcoz.

Centro médico: Centro Médico de Atención Primaria y ATS.

Otros servicios: Biblioteca pública, polideportivo, piscinas, farmacia.

Presupuesto 2021: 830.602’20 euros.

Fiestas patronales: Asunción de la Virgen (14-20 de agosto) y Santa Apolonia (segundo fin de semana de febrero).

El Festival Internacional de Música de Mendigorría celebró su XVIII edición

Garzaron

La XVIII edición del Festival de Música de Mendigorría se llevó a cabo del 30 de julio hasta el 11 de agosto. Según el organizador del evento, Alberto Urroz Jaurrieta, pianista profesional de 51 años, se trata del festival de verano más longevo y prestigioso de Navarra.

Como todos los años, el recibimiento de los mendigorrianos resultó muy satisfactorio, hasta el punto de que hubo muchos interesados que no pudieron acceder a los diversos conciertos porque el aforo ya estaba completo.

Francia y participación de músicos jóvenes y locales, como el clarinetista Beñat Erro y la saxofonista Nahikari Oloriz. “Entre todos hemos conseguido que Mendigorría esté asociado con el festival, y eso provoca que surjan vocaciones entre los jóvenes”, apuntó con ilusión Alberto. A la edición del festival de este año han acudido artistas como el pianista Luis Fernando Pérez, y muchos otros de primera talla mundial provenientes de Portugal Estados Unidos . No obstante, también existió la, como el clarinetistay la saxofonista. “Entre todos hemos conseguido que Mendigorría esté asociado con el festival, y eso provoca que”, apuntó con ilusión Alberto.

Si algo tienen en común todas las ediciones pasadas es que se centran en un compositor mientras tratan de potenciar el patrimonio histórico y cultural de Mendigorría. La del año pasado giró alrededor de Ludwig van Beethoven, mientras que esta edición estuvo dedicada a Paoline Viardot-García, una compositora y cantante de ópera franco-española del siglo XIX que, según explicó Alberto Urroz, “no es muy conocida, pero guardaba un talento excepcional”. “Elegimos a Paoline Viardot-García con motivo del segundo centenario de su nacimiento”. También se tocaron piezas de Georges Bizet, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns y las Seis Melodías de Ruperto Chapí de las que, según Alberto, “no hay constancia de que se hubieran representado en conjunto”.

Como añadió, otro de los objetivos del Festival Internacional de Música es dar a conocer el patrimonio histórico de Mendigorría, como la iglesia de San Pedro, las ruinas romanas de Andelo y la Plaza de los Fueros frente al Ayuntamiento.

Alberto Urroz, al que la pasión por el piano le viene de su madrina Amelia, quien era pianista y organista en la parroquia, agradeció el calor y el respeto del público y la colaboración con las autoridades.

Eunate López Pinillos Alcaldesa de Mendigorría “Todos trabajamos por volver a la normalidad cuanto antes”

Garzaron

¿Ha tenido el coronavirus impacto en el pueblo durante las últimas semanas?

Sí, a pesar de que la incidencia del número de positivos durante el resto de la pandemia ha sido muy escasa, hace tres semanas se produjo un brote. No fueron muchos, pero como el pueblo es pequeño sí se hicieron notar porque todo el mundo sabía quién estaba contagiado, pero los vecinos han sido muy responsables.

Las fiestas del pueblo se hubieran celebrado esta semana...

Así es, habríamos celebrado la fiesta de la Asunción pero se suspendieron en su momento para evitar riesgos innecesarios.

¿Se han llevado a cabo actividades alternativas?

Sí, desde el principio del verano hemos organizado una agenda cultural con distintos planes durante todos los fines de semana menos el del 14 y 15 de agosto para evitar que la gente se animara a celebrar las fiestas. Hasta ahora se han realizado un scape room feminista, una exhibición de bicis trial, conciertos, se instaló un tobogán acuático, una fiesta de gigantes, se emitió un documental sobre El Drogas y un campeonato de pelota. Además, los días 16, 17 y 18 de agosto se hizo una exposición de fotos antiguas en la Plaza de la Verdura realizada por la Asociación Hondalan.

¿Cómo están afrontando el verano los habitantes de Mendigorría?

Sinceramente, lo están afrontando como un verano más, solo que respetando las medidas contra el coronavirus. Seguimos recibiendo visitantes en el camping y en las piscinas, y hay visitantes y turistas que apuestan por Mendigorría para disfrutar del verano.

¿Cómo se encuentran psicológicamente los vecinos?

Por motivos obvios están cansados. La gente tiene ganas de dejar de tener miedo. A pesar de que han sido un gran aliado para reducir el impacto del coronavirus, la aparición de las mascarillas ha provocado que se pierdan las expresiones de las personas cuando hablamos unos con otros.

¿Qué proyectos se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento?

Estamos sustituyendo el alumbrado público, hemos construido parques infantiles y juveniles y se han realizado obras en las escuelas. Además, las asociaciones del pueblo nos hacen llegar propuestas para acondicionar Mendigorría, como cubrir una parte del patio.

Con lo acontecido durante los últimos meses, ¿hay algún proyecto que les gustaría abordar desde el Consistorio en cuanto la situación vuelva a la normalidad?

Desde luego, estamos queriendo desarrollar proyectos de autoconsumo y pretendemos arreglar el paseo. Sin embargo, son ideas que requieren de mucho tiempo y de unos recursos económicos con los que actualmente no contamos.

¿Cuánto tiempo lleva en el cargo?

Mi partido lleva seis años en el Ayuntamiento, pero yo desde las anteriores elecciones.

¿Y cuáles son las sensaciones hasta ahora?

Está claro que tenía otra idea en la cabeza sobre lo que podría significar ser alcaldesa tras las elecciones. Tenía otros proyectos en mente, pero se han dejado de celebrar muchas actividades y no hemos podido revivir nuestras tradiciones. Sin embargo, he aprendido que los vecinos y vecinas de Mendigorría son muy voluntariosos y, por tanto, es reconfortante ser alcaldesa en un pueblo así.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ustedes desde el Ayuntamiento?

Podríamos decir que la pandemia ocupa un lugar especial, aunque no esté en nuestra mano acabar con su impacto en el pueblo. No obstante, claro que a todos nos gustaría volver a la normalidad, esa que disfrutábamos hace año y medio y que esperamos recuperar próximamente. Con la ayuda de los vecinos seguro que lo conseguimos.