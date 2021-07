El Camino vuelve a latir en Puente la Reina

más movimiento. En el segundo verano de la pandemia, la afluencia de peregrinos y visitantes se presume algo más esperanzadora que el año pasado. “Fue muy flojo y este año parece que la cosa pinta algo más esperanzadora”, apunta Oihan Mendo, alcalde del municipio. Lo dice con todas las cautelas que exige un momento como el actual, en el que el aumento de casos en la comunidad es todavía muy importante. El puente románico de Puente la Reina , emblema de esta localidad enclavada en el corazón de la Ruta Jacobea, justo en el punto donde el camino francés y el aragonés se hacen uno, registra este año. En el segundo verano de la pandemia, la afluencia de peregrinos y visitantes se presume algo más esperanzadora que el año pasado. “Fue muy flojo y este año parece que la cosa pinta algo más esperanzadora”, apunta, alcalde del municipio. Lo dice con todas las cautelas que exige un momento como el actual, en el que el aumento de casos en la comunidad es todavía muy importante.

Y enlaza Mendo esa cautela con una llamada a la responsabilidad siempre, pero sobre todo, estos días en los que la localidad debería estar celebrando sus fiestas patronales. No habrá fiestas porque la situación sanitaria no lo permite pero desde el ayuntamiento se han planteado un verano “diferente” al del año pasado a lo largo del cual irán organizando diferentes eventos culturales y de ocio. La programación arrancó el pasado mes de junio y está previsto que se prolongue hasta septiembre. “Se han repartido las actuaciones a lo largo de los meses y se ha buscado que lleguen a público de todas las edades. Por ello, vuelve el festival de jazz, habrá un ciclo de cine o se abrirá un área con barracas. Todo, por supuesto, cumpliendo con la normativa de prevención y seguridad”, reiteró.

Ayudas a micropymes, autónomos y sector hostelero

Las consecuencias derivadas de la pandemia sanitaria se tradujeron en Puente la Reina, entre otras cosas, en una drástica reducción del número de peregrinos y de visitantes que a lo largo del año pasado recalaron en el municipio. Un hecho éste que golpeó duramente al sector hostelero y comercial de una localidad que tiene en el turismo gran parte de su fuente de ingresos. Por eso, el ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas dirigidas a minimizar los efectos negativos de la covid-19.

El alcalde puentesino recordó que el año pasado el consistorio se centró, sobre todo, en todo lo que tenía que ver con los cuidados organizando una red de voluntariado y ayudando, dentro de sus posibilidades, a las personas que peor lo estaban pasando con la crisis económica. También, de cara al verano, se puso en marcha una campaña de bonos de consumo en apoyo al comercio local. “Este año nos hemos centrado un poco más en la recuperación lanzando una la línea de ayudas para micropymes y personas autónomas que ya estamos esperando a que se publiquen para que se puedan empezar a conceder lo antes posible”, indicaba.

En concreto, se ha previsto una partida dotada con 30.000 euros que ya se aprobó en los presupuestos de este año. Las cantidades a percibir en cada caso dependerán del porcentaje de pérdidas sufrido en 2020 con respecto a la media de los años 2019 y 2018 y como máximo será de 600 euros para personas autónomas o empresas con hasta tres empleos y de 1.000 euros para los casos de tres o más empleos.

El alcalde añadía además que se están estudiando otro tipo de ayudas para la hostelería que, por falta de turismo, fue un sector especialmente perjudicado. “Esperamos poder ayudar con el tema de las tasas de terrazas”, indicó.

Oihan Mendo Goñi, alcalde de Puente la Reina: “Parte de la partida de fiestas se destinará a cerrar la escombrera”

Dice Oihan Mendo que hay una diferencia “palpable” entre el verano del año pasado y cómo está transcurriendo el actual. Se puede constatar, apunta, sobre todo en el mayor trasiego de peregrinos y visitantes que recalan en la villa puentesina. La programación cultural y de ocio también está contribuyendo a dibujar un verano diferente. Un nutrido programa de actividades repartidas a lo largo del verano que pretenden ofrecer una alternativa de ocio segura a la ciudadanía en el segundo verano sin fiestas patronales que deberían haberse celebrado estos días. Unas jornadas éstas para las que el primer edil pide responsabilidad individual y colectiva.

En el segundo verano de la pandemia, ¿cómo está Puente la Reina?

La localidad viene de pasar una época muy dura y no solamente por todo lo que tiene que ver con la situación sanitaria sino porque, en muy poco tiempo, hemos vivido una serie de desgracias. Me refiero a los fallecimientos de Santxo Lamberto, jugador del Gares; el niño Gorka Arguiñano y nuestro compañero de corporación, el concejal Carlos Vélez. Todas se han producido además en unas circunstancias trágicas y dejaron al pueblo en su totalidad en estado de shock. Sin embargo, mirando al futuro que es lo que hay que hacer, hace poco vivimos una alegría con el ascenso del Gares a tercera divisan y vemos que la vacunación avanza a buen ritmo pero no podemos relajarnos.

Los casos positivos siguen en números muy altos y las localidades que celebran sus ‘no fiestas’ están en el punto de mira. ¿Qué le diría a la ciudadanía?

Todo el mundo tenemos ganas de fiestas pero debemos aguantar, se ha hecho mucho esfuerzo y no hay que tirarlo todo por la borda ahora. El año pasado la gente en Puente la Reina, en estas fechas, fue responsable y esperamos que la tónica se repita este año.

No hay fiestas pero sí han programado actividades de ocio en el verano.

Manteniendo siempre todas las medidas de seguridad, hemos planteado un programa de actividades culturales y de ocio, creemos que también son necesarias para la gente. Se han repartido las actividades a lo largo de todo el verano y habrá conciertos, ciclo de cine, un espacio con barracas para los más pequeños, se celebrará el festival de jazz, etc. El verano va a ser intenso pero siempre controlado.

¿Habían previsto partida para fiestas?

Sí. A principios de año, aunque se podía intuir que sería difícil la celebración de las fiestas, por si acaso se decidió incluir la partida tanto de fiestas como la de ferias de fiestas como ferias a la expectativa de cómo evolucionase la situación. La tenemos en reserva -unos 70.000 euros de fiestas- y comenzaremos a invertirla en proyectos de los que ya se habían dado algunas pinceladas en el pacto de presupuestos aprobado por los tres grupos.

¿Cuáles son esos proyectos?

Por ejemplo, el cierre definitivo de la escombrera. Otra parte de la partida se destinará a cultura.

¿En qué otros proyectos trabaja ahora mismo el ayuntamiento?

Estamos trabajando en la ejecución del presupuesto ya aprobado. Algunos de estos proyectos se concretan en la cubrición del parque de San Pedro, la sustitución de las ventanas del colegio público o los proyectos de energía que constituyen una de nuestras señas de identidad. En esta línea se van a instalar placas solares fotovoltaicas en el colegio y se ha previsto la adquisición de un vehículo eléctrico. Se seguirá trabajando también en el barrio de Zabalzagain, tal y como se venía acometiendo en los últimos años, y ya estamos pensando proyectos pensando en los años 2022 y 2023 por si saliese un nuevo plan de inversiones locales.

¿Cuál es el principal reto para lo que queda de legislatura?

Recuperar el ritmo normal de funcionamiento del pueblo desde todas las perspectivas: económica, social, sanitaria, laboral y que la vuelta a la deseada normalidad conlleve también una vuelta al trabajo comunitario. Otro reto es la materialización del nuevo centro de salud.

Alberto Galdona

El voluntariado de la pandemia que unió a Virginia y Fernando

Muchas veces se habían cruzado por la calle pero la conversación nunca había ido más allá de un saludo de cortesía entre dos vecinos de la misma localidad. Sin embargo, la pandemia sanitaria en sus meses más duros de confinamiento ha propiciado la creación de unos lazos que aún hoy perduran entre Virginia Crespo Rodríguez, una puentesina de 31 años; y Fernando Ulzurrun, vecino de la localidad a quien la primera, peluquera de profesión, comenzó a llevarle la compra dos veces por semana cuando la llegada de la covid-19 vació unas calles a las que únicamente se podía salir para trabajar o hacer la compra.

Y era este segundo caso el que permitía salir a Crespo ya que, como tantas personas, se vio obligada a dejar de trabajar al cerrar la peluquería. Tanto tiempo en casa escuchando las noticias le permitió conocer la creación de grupos de voluntariado en diferentes puntos de España. “Pregunté en el ayuntamiento y le planteé al alcalde que eso se podía hacer aquí. Finalmente se movió la cosa y se puso en marcha un grupo de voluntarios”, rememora.

Ella formaba parte de dicho grupo en el que a cada persona se le asignaba un mayor al que ayudar. Así fue cómo conoció a Fernando. Dos veces a la semana le llevaba la compra pero al entregársela en la puerta entablaban una conversación que solía extenderse una media hora. “Esto ha sido muy duro para todos pero más para las personas mayores. Fernando tiene hijos pero viven fuera”, relata. Levantado el confinamiento, Virginia Crespo sigue ofreciéndose a hacerle la compra a Fernando Ulzurrun. “Y si algún día no puedo yo se la hacen mis padres. Hemos creado una bonita relación. Se vale por si mismo pero en el fondo me gusta seguir teniendo ese contacto”.

Alberto Galdona