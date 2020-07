Actualizada 25/07/2020 a las 06:00

En el corazón de la Ruta Jacobea, justo donde confluyen el camino francés con el aragonés, Puente la Reina vive estos días un atípico verano marcado por la pandemia que ha reducido el número de turistas que, cada año, recalan en una localidad que tiene en el peregrino una de sus mayores fuentes de ingresos. Como en el resto de localidades, la situación de alerta sanitaria ha obligado a la suspensión de unas fiestas patronales que, en honor a Santiago, celebrarían hoy su día grande. “Es un momento triste pero la decisión había que tomarla. Y ahí hubo un consenso unánime”, remarca el alcalde, Oihan Mendo.

La práctica totalidad de la ciudadanía, añade, entiende la decisión y actúa en consecuencia pero, por si acaso y para evitar las ganas de socializar en unos días más especiales, desde el consistorio se ha emitido un bando en el que se recuerda a vecinos y vecinas la prohibición de sacar mesas y sillas en la calle para reunirse en la vía pública en torno a un almuerzo, comida o cena. Será así el de hoy un sábado más dentro de un verano bastante atípico. Para compensar la ausencia de fiestas, desde la concejalía de Cultura del consistorio se está trabajando en la elaboración de un programa de actividades que, siguiendo escrupulosamente todas las medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias, permita el desarrollo de diferentes actividades de ocio.

La no celebración de las fiestas afecta sobre todo al sector del comercio y hostelería local, bastante tocado en los meses anteriores de confinamiento. Por eso, desde el consistorio se ha lanzado una campaña de apoyo de bonos de consumo para intentar relanzar la economía local. Se ha utilizado para ello la partida destinada a las ferias de septiembre, también suspendidas y para las que se habían previsto 27.000 euros de los que 20.000 irán para esta campaña. A través de esta iniciativa, el consistorio puentesino espera crear un impacto directos que ronde los 60.000 euros, además de una fidelización hacia los establecimientos locales. “En los momentos más duros del confinamientos, los comercios locales han estado allí para que no faltase ningún productos de primera necesidad. Toca ahora ayudarles a ellos”, remarca el alcalde. Una llamada a la que la ciudadanía ha respondido con la compra de estos bonos.

Mientras, en la calle, los vecinos intentarán no pensar estos días demasiado en lo que no se está pudiendo celebrar. Carmen Martínez Goñi lo tenía claro. “No podemos bajar la guardia. A Santiago lo tenemos siempre presente aunque no lo celebremos en la calle”, decía. La coral Emilio Arrieta, de celebración de su 35 aniversario este año, también ha tenido que modificar su agenda.

Oihan Mendo Goñi, alcalde (EH Bildu): “Tenemos que trabajar para reactivar la economía local”









Oihan Mendo confía en la responsabilidad vecinal como acto solidario durante estos días en los que Puente la Reina, en un verano normal, estaría celebrando sus fiestas patronales. En la que está siendo su segunda legislatura, el alcalde puentesino, de 34 años, confía en que se puedan llevar a cabo los proyectos previstos tanto para este ejercicio como para los próximos pese a los ajustes presupuestarios que la pandemia obligue a acometer.

¿Cómo está Puente la Reina?

Estamos intentando remar en esta nueva situación, desconocida y diferentes para todos. Imagino que todos los ayuntamientos nos encontramos prácticamente igual.

Suspendieron las fiestas, ¿hay previsto algún acto durante estos días?

No. Ya la semana pasada, en pre fiestas, hubo que dar algún toque de atención y aunque cuando se anunció la suspensión de las fiestas ya se explicó que no se organizaría nada, hemos sacado un bando recordándolo y, entre otras cosas, hacemos hincapié en que no está permitido sacar mesas y sillas a la calle para juntarse a almorzar, comer o cenar. Hay que evitar esos momentos que pueden desencadenar consecuencias negativas.

¿Cómo han sido estos meses?

Pues de adaptación y de mucha prudencia implementando las medidas de seguridad e higiene necesarias y exigidas por las autoridades. También nos ha preocupado mucho la atención de las personas más afectadas. Los Servicios Sociales tienen identificadas a las personas más vulnerables pero esta pandemia ha afectado también a mucha gente que, en un contexto normal, no sería usuaria de los Servicios Sociales. En ese sentido, también ha sido muy importante la respuesta vecinal.

¿En qué sentido?

Se creó un grupo de voluntariado que se organizó de una forma la verdad que muy rápida con el objetivo de atender y ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban,como personas mayores, de riesgo o con movilidad reducida, haciéndoles la compra, llevando medicinas, etc. En definitiva, acometiendo las tareas cotidianas que no podían hacer.

¿Ha trastocado mucho esta crisis el presupuesto municipal?

Se ha visto afectado en el sentido de que se han suspendido eventos pero se aprobaron durante el estado de alarma con lo cual ya tuvimos en cuenta algunas partidas para dirigirlas a cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria.

¿Han usado para ello el presupuesto de fiestas?

No. Esa partida, de unos 70.000 euros, de momento la tenemos congelada. Vamos a esperar para ir viendo cómo evoluciona el año y, llegado el momento, la usaremos cómo recurso para cuadrar. Debemos actuar con prudencia pues, según lo calculado, en la primera mitad del año nuestro déficit rondaría los 127.000 euros. Sí que hemos utilizado una parte importante de la partida prevista para las ferias en la campaña de bonos de apoyo al comercio y la hostelería local.

Puente la Reina vive, en gran parte, del turismo y del peregrino, ¿cómo está este año la situación?

Lógicamente se ha notado un descenso y ello repercute negativamente en la economía local. Sí que parece que, poco a poco, los peregrinos van volviendo aunque en un volumen mucho menor al de otros años. También se nota la ausencia de peregrinos y turistas extranjeros. De ahí la importancia de trabajar para apoyar a la economía local. De cara a los propios vecinos, la concejalía de Cultura está trabajando en diferentes actividades a desarrollar durante el verano, siempre cumpliendo la normativa exigida.

¿Qué proyectos tienen previsto acometer en los próximos meses?

Este año han concluido las obras de reforma de las piscinas, unos trabajos que han supuesto en total más de 670.000 euros y que se han ejecutado entre el año pasado y este ejercicio. Esta obra se llevó el mayor presupuesto de inversiones. Sobre la mesa tenemos varias cosas. Una de ellas es la sustitución de todas las ventanas del colegio público, una actuación que se enmarcaría dentro del proyecto de renovación que se está acometiendo en el centro educativo que tiene ya cuarenta años. También seguimos con Gares Energía. La previsión era que la segunda fase concluyera este año pero hay que darle una vuelta. Y ya no para este ejercicio, pero uno de los proyectos prioritarios que tenemos para los próximos es la consecución del nuevo centro de salud.

A LA ESPERA DE ILUMINAR EL PUENTE VIEJO

A la hora de enumerar los proyectos que el consistorio puentesino tiene sobre la mesa, el alcalde refiere uno que califica como “potente”. Oihan Mendo habla así de la iluminación del puente románico o también conocido en la localidad como puente viejo. “Es un elemento emblemático de Puente la Reina y creemos que merece una iluminación acorde” remarca. Se trataría ésta de una inversión en la que debería participar el Gobierno de Navarra y que el alcalde espera que, más pronto que tarde, pueda abordarse.

Al año, suman miles los peregrinos que transitan por esta construcción en su camino hacia Santiago pero el puente constituye también una parada obligada para todos los turistas y visitantes que recalan en la localidad.

CLAVES



Alcalde: Oihan Mendo Goñi (EH Bildu).



Habitantes: 3.003, 1.460 mujeres y 1.543 hombres.



Afiliados a la Seguridad Social: 1.114.



Parados: 202.



Extensión: 39,7 km2.. Limita con los términos de Artazu, Mañeru, Mendigorría, Obanos, Legarda, Zabalza, Belascoáin y Guirguillano.



Principales cultivos: Trigo y cebada, sobre todo.



Ganadería: Vacuno, equino, apícola.



Industria: La mayor empresa es Schneider Electric pero en el polígono industrial hay en torno a diecisiete empresas más.



Escuela: Colegio público que ofrece educación 0-3 años, Educación Infantil y Educación Primaria. Está también el colegio concertado Instituto Padres Reparadores (Educación Secundaria y bachillerato) y el Centro de Formación Ocupacional Centro Puente.



Centro médico: Centro de salud, sin especialidades y con servicio de urgencias.



Otros servicios: Punto limpio y transporte público con las líneas Pamplona-Logroño y Pamplona-Madrid.



Presupuesto 2020: Las cuentas de este año ascienden a tres millones. En concreto, el capítulo de gastos asciende a 3.078.671 euros mientras que el de ingresos suma 3.112.310 €



Fiestas patronales: Del 24 al 30 de julio en honor a Santiago.