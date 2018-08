Un segundo encierro de Tafalla rápido y hermanado deja tres heridos leves

Actualizada 16/08/2018 a las 09:04

Los toros de la ganadería Aguadulce, de Sevilla, han protagonizado un encierro rápido en el que los astados han ido prácticamente durante todo el recorrido hermanados.

Como resultado de una carrera en la que no se han apreciado situaciones de mucho riesgo, Cruz Roja ha atendido a tres mozos por heridas leves.

Uno de ellos es X. O., vecino de 18 años de Irurtzun, que ha sufrido un corte a la altura del tobillo derecho. A. H. E., pamplonés de 20 años, ha sido atendido por una erosión en la rodilla derecha. Por último, el también pamplonés de 25 años D. L. E. ha sido curado por Cruz Roja por erosiones en el codo derecho.

El encierro ha sido rápido, pero más lento que el de este martes, en el que un pamplonés de 23 años sufrió dos cornadas de diferente trayectoria en el muslo derecho.

Desde el tramo del principio de la carrera, la manada ha ido bien hermanada, aunque algún cabestro se ha quedado atrás. Aunque los astados iban veloces, al ir también agrupados no han generado muchos problemas a corredores y pastores.

"El encierro ha sido muy limpio y estamos contentos de que haya sido así", ha comentado Javier Elduayen, uno de los pastores que participan en el encierro de las fiestas de Tafalla 2018.

Este jueves a las seis de la tarde se lidiarán seis toros de la ganadería Aguadulce con divisa blanca y verde, por lo matadores David Mora, Daniel Luque y Borja Jiménez.

PROGRAMA DEL JUEVES, 16 DE AGOSTO. DÍA DE SAN SEBASTIÁN.

06:00h. Aurora en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

07:00h. Dianas a cargo de la banda de música y el grupo de txistularis.

08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana.

10:30h. El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comitiva subirá a la iglesia parroquial de Santa María. La Misa Mayor será en honor a nuestro Patrón San Sebastián. A la vuelta de la corporación, en la Plaza de Navarra, la comparsa de gigantes y grupo de danzas realizarán una exhibición de bailes.

11:00h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte de la ciudad.

13:00 h. Arte callejero – XI Festival “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros.

13:00h. Ronda de la peña El Aguazón.

17:15h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de música hasta la plaza de toros.

18:00h. Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ganadería Aguadulce con divisa blanca y verde, por los matadores:

DAVID MORA

DANIEL LUQUE

BORJA JIMÉNEZ

acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la Peña El Aguazón.

18:00 h. Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a cargo de Walkie Talkies (versiones italianas).

18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Sara y Guillermo. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

18:30h. Toro Refrescante salida desde el patio de Escolapios.

19:00h. Arte callejero – XI Festival “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros.

20:00h. Partidos de pelota de profesionales.

ALTUNA – MARTIJA

ELEZKANO – ZABALETA

20:00h. Ronda de la peña El Cierzo.

21:00h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45h. Torico de fuego y Toro Refrescante.

22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros.

22:45h. Exhibición de fuegos artifi ciales desde el Parque del Conde.

23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “El cavernícola”.

00:00h. Plaza de Navarra. “Tafalla va de calle, antzezkale”. Teatro a cargo de la compañía Cirk About It que interpretará su espectáculo “El apartamento”.

00:30h. Ronda de la peña El Empuje.

01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

