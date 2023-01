Un Pirineo sin aparcamientos

Pasado ya lo peor del temporal, que ha dejado espesores próximos al metro de nieve en no pocas localidades del Pirineo, ahora llega el tiempo de la puesta a punto. Las quitanieves han despejado las principales vías de comunicación, pero recae en los municipios y sus vecinos, con sus medios, la limpieza de calles y plazas, de accesos a edificios públicos y privados, de aparcamientos... Por eso, ante una previsible “avalancha de visitantes” para este fin de semana, cuando la situación aún no está normalizada y no hay dónde aparcar, se pide actuar “con responsabilidad y cordura”, y acudir “en vehículos equipados con neumáticos adecuados”.

no queremos ni imaginarnos lo que puede ser el sábado y domingo, cuando estará todo el mundo de fiesta”, indica Joxepe Irigaray, alcalde de Burguete. Así lo transmiten, en un comunicado, los alcaldes de los ayuntamientos de Burguete y el valle de Erro . “Hoy viernes ya empieza esto a ser un poco desmadre, así que”, indica Joxepe Irigaray, alcalde de Burguete.

Recuerdan que “las zonas de aparcamiento son muy limitadas por la acumulación de nieve”, y solicitan que se evite bloquear accesos a viviendas y almacenes. También evitar aparcar junto a las casas debido a la “continua caída de nieve desde los tejados”.

“Quienes vengan deben ser conscientes de que se van a generar situaciones incómodas y de peligrosidad, y asumir los riesgos de pasear por unos pueblos de estas características, que carecen de medios e infraestructuras para atender una previsible avalancha de gente”, dicen.

Además, reclaman a la Delegación del Gobierno y a la consejería de Interior que “tomen las medidas necesarias para regular el posible atasco y bloqueo del tráfico, controlen que los vehículos cumplen las condiciones para el tránsito por nieve, y bloqueen y desvíen la afluencia de más coches si el espacio está saturado”.