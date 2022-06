Koldo Martínez registra una pregunta en el Senado sobre el paradero de un informe sobre Yesa

pregunta al Gobierno central para conocer el "paradero" del dictamen que el Ministerio para la Transición Ecológica encargó en junio de 2018 al Colegio de Ingenieros de Caminos para "contrastar el rigor técnico" de los estudios realizados por la Administración General del Estado cuando redactó el proyecto de obras del recrecimiento de Yesa. El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha registrado en la Cámara Alta unapara conocer el "paradero" del dictamen que el Ministerio para la Transición Ecológica encargó en junio de 2018 al Colegio de Ingenieros de Caminos pararealizados por la Administración General del Estado cuando redactó el proyecto de obras delde Yesa.

"El estudio se encargó ahora hace cuatro años y resulta que no aparece. El Ministerio asegura que lo recibió en junio de 2021 y que lo entregó al Gobierno de Navarra, algo que niega el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. No es serio que un informe, llamado a aclarar de forma definitiva si el recrecimiento de Yesa se está ejecutando con todas las garantías o no, esté 'missing', desaparecido, y que ninguna de las administraciones concernidas lo haya dado a conocer", ha criticado.

Según han informado desde Geroa Bai en nota de prensa, Martínez ha indicado en el prólogo de su pregunta al Gobierno que, tal y como recoge el encargo del Ministerio al Colegio de Ingenieros de Caminos, los informes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Sangüesa "que cuestionan el rigor técnico" de los estudios del Estado "están generando confusión y alarma entre la población".

Martínez ha afirmado que "no puede ser que, cuatro años después de encargar un estudio a un organismo independiente para despejar las dudas sobre la seguridad del pantano, el informe no aparezca, no sepamos nada de él y Ministerio y Gobierno de Navarra se contradigan respecto a si se lo han pasado o no".

A su juicio, las administraciones "tienen que ofrecer certezas" y los vecinos de Sangüesa "no pueden estar con el miedo a que la presa reviente". Según ha añadido, este informe "tenía por objeto despejar dudas y el hecho de que no se haya hecho público, pasado un año desde que el Ministerio haya asegurado que lo recibió y que, además, lo trasladó al Gobierno de Navarra y a la CHE, incrementa las dudas".

"He pedido al Gobierno central que aclare esta situación y que dé a conocer el dictamen que es público y, por tanto, debe de ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Sangüesa y de la opinión pública", ha manifestado.

Además de exigir que el Ministerio para la Transición Ecológica informe sobre las conclusiones del informe, Koldo Martínez pregunta, "en caso de ser cierto que el Ministerio entregó el dictamen al Gobierno de Navarra", cuándo lo envió, a quién y por qué medio y si se existe acuse de recibo que confirme que lo trasladó.