Elma Saiz (PSN): “Hemos votado en blanco para escenificar la falta de acuerdo”

voto en blanco de los cinco integrantes del bloqueaba la posibilidad de una alcaldía para Eldel PSN en el consistorio pamplonésde una alcaldía para Elma Saiz si finalmente los 8 concejales de EH Bildu para evitar un gobierno regionalista hubieran dado su apoyo a la candidata socialista junto a los dos de Geroa Bai y el único representante de Contigo-Zurekin . Así se hubiera conseguido la mayoría absoluta que exige la ley para desbancar a la lista más votada: la de los 9 ediles de UPN , a los que el PP sumó sus dos para que Cristina Ibarrola presidiera la corporación.

tercera vía que dejaba fuera a Ibarrola y a Pero no fue esa la explicación que dio Elma Saiz. “Hemos votado en blanco para escenificar la falta de acuerdo”, porque, añadió la ya concejala socialista, hasta el último momento se intentó la llamaday a Joseba Asiron (EH Bildu); y esta alternativa era la de un gobierno con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, siendo ella alcaldesa pero sin descartar que lo fuera Koldo Martínez (Geroa Bai) en aras de un consenso para lograr los votos de EH Bildu que diera esa mayoría obligada. Aunque Saiz no se refirió a la coalición abertzale en ningún momento.

En su comparecencia ante los medios tras la composición del Ayuntamiento, Saiz dijo que este acuerdo a tres era factible como se había demostrado en esta recién pasada legislatura en el Ejecutivo foral del que ella formó parte como consejera de Hacienda; por cierto, cargo que asumió poco después de tomar posesión como edil en Pamplona con su compañera Maite Esporrín en la cabeza de la candidatura.

Pero esta vez, aseguró, si Chivite consigue de nuevo la presidencia no dejará el Ayuntamiento. “Mi sitio es Pamplona, traigo más fuerza que nunca”, para añadir que con “rigor y coherencia” desde la oposición también se podía hacer gobierno. Saiz reconoció que el PSN no era muy proclive a un pacto con UPN en el Ayuntamiento de Pamplona . ¿Por qué? Acusó a los regionalistas de llevar una campaña electoral donde su candidata sólo había hablado de EH Bildu y ETA y que había tenido pocas palabras de acuerdo. “Y como consejera fui acusada por UPN de tener las manos manchadas de sangre. Esa no es manera de hacer oposición”.

JOSEBA ASIRON (EH BILDU): “Estamos preparados para sacar adelante una oposición coordinada”

Joseba Asiron comenzó su comparecencia ante los medios culpando a PSN de que Pamplona tenga desde una “alcaldía de derechas” por, en sus palabras, aplicar un veto a la “fuerza progresista más votada, EH Bildu”. Además, añadió Asiron, también bloquearon un gobierno a tres con Geroa Bai y Contigo-Zurekin que se les propuso si no se sentían cómodos formando parte del equipo municipal. Pero, desveló, que Saiz le llamó el viernes para anunciarle que no apoyarían esa propuesta. Al menos, añadió Asiron, esta vez sí ha habido contactos con el PSN a diferencia de la anterior convocatoria del Ayuntamiento, en 2019, cuando también dependía de los socialistas quien gobernaba, si Enrique Maya (NA+) o Joseba Asiron. Al votarse a sí misma la candidata del PSN, Maite Esporrín, la vara de mando fue para la lista más votada, la de NA+.

Pero a Asiron no le apeteció recordar ese momento, sino lo ocurrido después, durante la legislatura en la que la oposición formada por ellos, PSN y Geroa Bai habían alcanzado acuerdos, como enmiendas presupuestarias que, dijo, habían permitido políticas progresistas en la ciudad. Y apeló a la misma fórmula: “Estamos preparados para sacar adelante una oposición coordinada” ;más aún cuando, añadió, es la derecha más débil en números de los últimos mandatos. Como Saiz, dijo al principio que lo ocurrido en Pamplona no tenía porqué perjudicar las negociaciones para formar gobierno. Pero luego advirtió que desde luego no era un buen comienzo.

CARLOS GARCÍA ADANERO (PP): “UPN prioriza acuerdos con PSN”

candidato popular El Carlos García Adanero inició su intervención diciendo que era buena noticia para Pamplona tener una alcaldía de UPN, a la que le dio sus dos votos -añadió- para empatar a once con los conseguidos por Joseba Asiron. Y eso que, afirmó, Ibarrola puso equidistancia con el PP colocándolos en el mismo plano que Geroa Bai. “UPN prioriza buscar acuerdos con PSN, aunque nosotros creemos que con el sanchismo no se puede ir a ningún lado”. También dijo que sin elecciones generales a la vista, los votos de PSN serían otros.

KOLDO MARTÍNEZ (GEROA BAI): "Por el empecinamiento de uno y de otra"

Para el candidato de Geroa Bai, Koldo Martínez, todos los grupos “progresistas” tenían su cuota de responsabilidad por no haber alcanzado un acuerdo que apeara a UPN de la alcaldía. Pero algunos más y habló del “empecinamiento de uno y de otra” lo que hizo a Geroa Bai buscar el diálogo para un gobierno de alternativa. Y justificó el que dieran sus votos a EH Bildu por el compromiso de apoyar en todos los ayuntamientos a la fuerza de progreso más votada. Pero, añadió, al final los suyos, los de Bildu y Contigo se fueron a la papelera.

TXEMA MAULEÓN (CONTIGO ZUREKIN): "Ofrecemos nuestro voto para una moción de censura"