"Tocar la puerta para preguntar por un vecino mayor puede salvar una vida"

Pamplona auxiliase a la una de la madrugada a un cuenta de Twitter un mensaje de prevención: “Varias intervenciones en las últimas horas con personas que lo necesitaban. La mayoría personas solas. Con un poquito por parte de todos podíamos evitar estas situaciones. Una llamada, una visita”. A las nueve de la mañana de este viernes, 13 de enero, horas después de que la Policía Municipal dea la una de la madrugada a un hombre de 99 años en el barrio de San Juan y a una mujer que se había caído en su casa y permaneció durante horas en el suelo, escribían en suun mensaje de prevención: “Varias intervenciones en las últimas horas con personas que lo necesitaban. La mayoría personas solas. Con un poquito por parte de todos podíamos evitar estas situaciones. Una llamada, una visita”.

¿Por qué escribieron este tuit?

Es muy sencillo. Nos olvidamos muy pronto de las personas mayores y hay mucha gente viviendo sola. Solo pedimos o queremos transmitir desde Policía Municipal, al vecindario por ejemplo, que si tenemos en el edificio un vecino mayor que vive solo le demos un toque en la puerta y comprobemos si se encuentra bien. Solo con este sencillo gesto o con una llamada telefónica sería suficiente. Y, además de alegrarle el día, incluso, se puede salvar una vida, tal y como nos pasó la noche del jueves.

Esa noche a la que se refiere Fernando Domeño, portavoz de la Policía Municipal, una señora perdió el equilibrio en casa, resbaló y cayó al suelo quedando consciente y sin poder moverse. Por suerte, su vecino tenía por costumbre llamarle todos los días, y como el jueves por la tarde no le contestaba telefoneó al 112. Los bomberos entraron por la ventana y se la encontraron en el suelo. “Estaba consciente, pero no podía moverse. Y si no hay nadie que se preocupe por ella, podría haberse quedado tirada varios días como nos ha ocurrido en otras ocasiones”, indica Domeño.

La madrugada del jueves también ayudaron a un hombre de 99 años en pijama en la calle.

Sí, nos avisó un compañero. El hombre iba en bata y en zapatillas completamente desorientado. Decía que había bajado a echar gasolina al coche y no sabía muy bien dónde estaba. Le cubrimos con una manta térmica que llevábamos en el coche, le acompañamos a su domicilio y contactamos con la persona que le cuida durante el día. Suerte que le han visto, porque a la una y cuarto de la mañana hacía bastante frío.

¿Es habitual este tipo de intervenciones?

Cada vez más habitual y dependiendo de qué fechas todavía más. En vacaciones muchos abuelos se quedan solos en casa. Es una pena. Es verdad que la sociedad está cambiando, pero una llamada telefónica o tocar la puerta son gestos que no cuestan nada y salvan vidas.

¿Hay mucha gente mayor sola?

Recibimos bastantes llamadas. Mi percepción es que cada vez hay más gente mayor viviendo sola.