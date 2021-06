Maite Esporrín (PSN): "Vemos a NA+ en el Congreso convertida en un apéndice de Vox"

Actualizada 24/06/2021 a las 14:43

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha criticado durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Ciudad, la "actitud irresponsable" de NA+ en instituciones como la Mancomunidad, el Parlamento foral o el Congreso de los Diputados. "Una actitud irresponsable, basada únicamente en seguir no ya las directrices del PP sino que, en muchas ocasiones, vemos a Navarra Suma convertida en un mero apéndice de Vox", ha asegurado.



"Repare en ello, señor alcalde. No basta con esconderse y desmarcarse personalmente de la, cada vez más pequeña e inmovilista, foto de Colón. La política es evolución, señor Maya, y no involución. Es acuerdo y no confrontación. Es inclusión y no exclusión. Ese es el futuro. Por eso aléjese de la derecha extrema. Por el bien de Pamplona", ha añadido Esporrín.



El PSN, que ha posibilitado los presupuestos de este 2021 gracias a un acuerdo presupuestario con NA+, ha insistido en que su formación "siempre tenderá la mano para alcanzar acuerdos que sean buenos para Pamplona. Con su grupo, pero también con el resto de grupos", ha

