Asiron acusa a Maya de "marear la perdiz" con los Sanfermines

Actualizada 30/04/2021 a las 12:19

El portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha acusado a Enrique Maya de "marear la perdiz" en torno a la suspensión de los Sanfermines por "su afán de protagonismo" y ha considerado "profundamente decepcionante" la programación cultural anunciada para los meses de verano.



El concejal de EH Bildu ha criticado que Maya "ha sometido, no sólo a las peñas sino a todas las asociaciones, a la Mesa de San Fermín y a la ciudadanía en general, a un ninguneo absoluto durante meses, orientado sobre todo a su afán de protagonismo y a mantenerse en el candelero mediático, mareando la perdiz en torno a una decisión que todo el mundo la tenía muy clara".



Al respecto, ha censurado que "no ha hecho caso ni a las demandas de las peñas, ni a las autoridades sanitarias, ni al Gobierno de Navarra, incluso a la Sociedad Navarra de Urgencias y Emergencias que reiteradamente le han solicitado que declarara que este año no hubiera Sanfermines".



Asiron ha considerado "normal que en la Mesa de Sanfermines haya malestar" ya que "después de meses de marear la perdiz, el señor Enrique Maya concibe las grandes decisiones de la ciudad en un 'yo decido y tu acatas'". En este sentido, ha subrayado que "en el día que recuperemos los Sanfermines va a haber que contar con la Mesa de Sanfermines" que "son el alma de las fiestas". "Es algo absolutamente inconcebible que no entra más que en la cabeza del señor Enrique Maya, que concibe las fiestas como un festival de misas y toros y nada más; y los Sanfermines son mucho más que eso".

PROGRAMACIÓN DE VERANO "PROFUNDAMENTE DECEPCIONANTE"



Por otro lado, Asiron ha considerado "profundamente decepcionante" la programación de verano presentada este jueves por equipo de gobierno que supone, ha destacado, una "inversión excesiva en relación al carácter participativo que pudiera tener".



En este sentido, ha opinado que "esa propuesta de ajedrez online e hípica no es participativa" y ha considerado que "oscila entre lo elitista" y es "absolutamente minoritario". Ha afirmado, además, que "sería una propuesta puntual, sin mucha continuidad en la ciudad" y que "no refuerza el tejido cultural de la ciudad".



Para el representante de EH Bildu en el Consistorio, "una propuesta cultural en tiempos de pandemia lo primero que tiene que garantizar es la oxigenación de la cultura, es decir, un ocio al aire libre, que sea para todos los públicos pero también seguro, que sea una programación cercana, aceptable para el común de la población que participe en esas actividades, descentralizada en los barrios y que incida en un refuerzo del tejido cultural de la ciudad que se ha visto muy castigada en estos tiempos de pandemia".



Joseba Asiron ha considerado que la propuesta del gobierno municipal "demuestra la falta de contacto del gobierno de señor Enrique Maya con la realidad social y singularmente con la juventud de Pamplona".



Asimismo, ha criticado que el equipo de gobierno de Maya "se desengancha de la colaboración en la Feria del Libro" pero "al mismo tiempo se preocupa por las corridas de toros". "En ese imaginario personal del señor Enrique Maya para San Fermín y para el ocio veraniego más allá de misas y toros no hay prácticamente nada más", ha sentenciado.



"No sé si sería una propuesta muy atractiva lo de toros, hípica y ajedrez, pero no refuerza ni ocio al aire libre y participativo" y "no son propuesta que enraícen con una tradición en Pamplona y que vayan tener una proyección importante a futuro", ha concluido.