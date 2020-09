Actualizada 02/09/2020 a las 11:34

El C.P. Bernat Etxepare I.P. va a estrenar patio este curso. El antiguo con todo el piso de hormigón se ha transformado en un nuevo espacio en el que se han creado una zona verde con arbolado y otras áreas de juego y para relacionarse. El diseño, elaborado por técnicos municipales, ha tenido en cuenta las nuevas estrategias educativas y lo ha convertido en un lugar más agradable y sostenible, por lo que dejará de estar infrautilizado debido a la dureza del piso y al exceso de sol.



La inversión del Ayuntamiento de Pamplona ha ascendido a 94.402 euros (IVA incluido). El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el concejal delegado de Proyectos Estratégico, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, y miembros de la Corporación municipal han visitado esta mañana las obras que ya han concluido excepto en las zonas verdes a la espera de que llegue una época propicia para la plantación. Está previsto que se realice para finales de año. La ejecución del proyecto ha llevado a cabo Erki Construcción Sostenible, S.L.



ESPACIOS PARA SOCIABILIZAR EL ALUMNADO Y NO SOLO PARA DEPORTE



Con esta actuación se ha querido transformar un gran espacio abierto en un concepto diferente en el que, por ejemplo, se ha tenido en cuenta la sociabilización del alumnado y el incorporar otros usos y no solo los deportivos. Básicamente, las nuevas zonas que se han creado han sido una gran zona ajardinada, un espacio para diferentes juegos lúdicos, un ámbito de estancia destinado a la relación social entre el alumnado, una pista de baloncesto y un nuevo acceso desde la plaza Primero de Mayo. El proyecto de urbanización se completa con las instalaciones: riego, pluviales y alumbrado.



El patio anterior era el resultado de la reforma del colegio en 2010, cuando se derribaron dos centros escolares y se unificó en uno solo. De buena orientación Sur, estaba construido todo en hormigón. Únicamente contaba con dos árboles, en uno de los extremos, plantados en alcorques de un metro cuadrado. Tiene 3.722,76 m² de los que se 1.004,80 m² estaban ocupados por una pista deportiva y el resto, 2.717,96 m², quedaban al descubierto. La nueva distribución ha dejado la zona más cercana al colegio, al Norte, como espacio de interacción entre el alumnado mediante diferente mobiliario. Ha transformado la parte sur en un ámbito más amable, mediante el color de la pista deportiva y las texturas de resinas, la zona verde con el césped, y las sombras producidas por el arbolado de hoja caduca.



UN LARGO BANCO CORRIDO QUE PERMITE CREAR LA ZONA VERDE



La nueva zona verde tiene una superficie de 480 m². Cuenta con arbolado de diferentes especies de mayor porte al Norte para dar sombra sobre el mobiliario, y de diferentes formaciones, color y tamaño en el resto. Está delimitada por medio de un banco-muro de hormigón elaborado in situ de 90 metros lineales que permite generar una duna de césped natural. El muro se ha diseñado para ser utilizado como banco corrido que sirve de asiento al alumnado y al profesorado.



El muro se ha considerado un elemento clave en la modificación del patio: conforma el espacio vegetal y se adapta a las diferentes alineaciones, permitiendo en todo momento la transición entre espacios. No es continuo en todo su perímetro, se ve interrumpido en el lado oeste, permitiendo el acceso de máquinas cortacésped que faciliten su mantenimiento. Asimismo, su geometría permite ser utilizado como banco corrido para servir de asiento al alumnado y al profesorado.



UNA ZONA DEPORTIVA CON CANCHA DE BALONCESTO Y ESPACIOS PARA RELACIONARSE



La superficie marcada como pista polideportiva descubierta se ha reducido en superficie. Ha quedado en una sola cancha de baloncesto de 475 m² que ha mejorado su pavimento con uno asfáltico protegido por resinas de colores, proporcionando color al patio. Se ha mantenido en su mayor parte el pavimento actual, fresando todo el perímetro de la pista en una anchura de tres metros para posteriormente pavimentar con una capa de aglomerado asfáltico.



Por otra parte, se ha habilitado un acceso desde la plaza Primero de Mayo, y se ha trabajado la transición entre espacios con un pavimento de hormigón pulido coloreado en tres tonalidades basadas en el negro. Además, se ha habilitado una nueva zona destinada a diferentes juegos lúdicos mediante un pavimento de caucho continuo coloreado de 150 m², que complementa al rocódromo existente. Por último, se ha creado un espacio destinado a la relación social entre el alumnado en donde se ubica mobiliario urbano que no tiene referencia a elementos deportivos, dejando esos componentes para zonas como el frontón, la pista deportiva y el polideportivo.