Xip Xap presenta este sábado en Civivox Mendillorri 'El traje nuevo del emperador'

Actualizada 23/01/2020 a las 12:05

El ciclo de teatro infantil basado en cuentos clásicos, programado por la red Civivox en este último cuatrimestre, concluye este sábado con el espectáculo de títeres ‘El traje nuevo del emperador’. La compañía catalana Xip Xap propone esta adaptación de la obra de Hans Christian Andersen, con un toque musical, y dirigida a público infantil mayor de 4 años. La función se celebrará en Civivox Mendillorri a las 18 horas, con entradas a la venta al precio de 3 euros, que se pueden adquirir en el propio civivox.

‘El traje nuevo del emperador’ es un espectáculo de títeres, actores y objetos, cuya acción se desarrolla en una mercería con unos trabajadores, que no están muy contentos ni atareados. Las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar como la mayoría de los negocios del barrio. Pero antes de tirar la toalla están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos de los que disponen en la tienda contarán al público una versión un poco diferente del conocido cuento de ‘El traje nuevo del emperador’, donde se comprobará que las cosas sí que pueden cambiar.

La compañía Xip Xap nace en Lleida en 1983 con la intención de dirigir sus espectáculos a todos los públicos, pero poniendo especial atención en los menores. Su actividad fundamental ha sido la animación musical, el teatro de calle, los payasos y los títeres, llevando a han dirigido, producido, elaborado, coordinado e interpretado más de 50 espectáculos en más de 10.000 actuaciones. Han obtenido la Placa al Mérito Cultural de la ciudad de Lleida, el Premio ARV en la categoría de teatro familiar con el espectáculo ‘El cuento de la lechera’, el Premio del Público del II Festival de Títeres de los Yébenes con ‘Los músicos de Bremen’ o el Premio Drac d’Or al mejor espectáculo de calle en la Fira de Titelles de Lleida con ‘Trashumancia’. Además, la compañía ha grabado tres discos compactos, titulados 'Dances i Mudances', 'Que peti la plaça!' y 'Sabata pirata'.

