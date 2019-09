Campaña informativa para dar a conocer la nueva Ordenanza de Movilidad en Pamplona

Actualizada 16/09/2019 a las 11:40

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha esta semana una campaña informativa para dar a conocer la nueva Ordenanza de Movilidad y para promover la convivencia entre los distintos medios de transporte que se mueven por la ciudad. La campaña se realizará a través del buzoneo de un díptico en todos los hogares, un amplio dosier que resume la norma, redes sociales, la web, marquesinas en las paradas de los autobuses urbanos, mupis en distintas calles, chapas para bicicletas y patinetes eléctricos, la rotulación de varias villavesas y carteles en los ascensores urbanos. La campaña informativa, que es bilingüe de acuerdo a la normativa municipal, incluye, en varios de esos soportes, la respuesta a las preguntas más frecuentes que suele plantear la ciudadanía al Servicio de Movilidad municipal sobre el texto normativo y la opción de consultar dudas concretas que puedan surgir.

El concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, ha dado los detalles de una iniciativa con la que el Consistorio pamplonés quiere llegar a toda la ciudadanía para que conozca de una forma práctica, sencilla y directa una normativa que busca convertir a Pamplona en una ‘Ciudad 30’, plantea nuevas formas de movilidad para bicicletas y patinetes y persigue aumentar la seguridad de los peatones.

La campaña pretende que cada persona sepa qué puede hacer y por dónde debe circular según la forma en la que se esté moviendo por la ciudad. También incidirá en que todos los medios de desplazarse conviven en la vía pública, por lo que deben respetarse entre ellos. Por todo ello, como lemas principales se han elegido el símbolo de prohibido a más de 30 en color verde junto al texto ‘Iruña 30 hiria. Pamplona ciudad 30’ y la frase ‘Nos respetamos’.

Con la utilización tan amplia de soportes tan distintos se quiere llegar a todos los públicos, ya que la nueva forma de moverse por Pamplona afecta a la mayoría de los ciudadanos. Los distintos medios utilizados profundizan en los contenidos de forma diferente: algunos facilitan información básica para quienes quieran conocer los cambios principales y otros amplían los contenidos para aquellas personas que necesitan conocer más ampliamente los detalles.

BUZONEO DE 72.000 DÍPTICOS

Con el fin de llegar a toda la ciudadanía de Pamplona, se ha editado un díptico del que se imprimirán 75.000 ejemplares. De ellos, 72.000 serán buzoneados ya que el Ayuntamiento considera prioritario que todas las personas conozcan los detalles básicos de la nueva ordenanza dadas las preguntas que se reciben a diario en el Ayuntamiento de Pamplona. Este díptico recoge, por una parte, una imagen gráfica en la que se simulan las situaciones habituales que se pueden producir en las distintas vías de la ciudad. Por ejemplo, se dibujan los paseos y el parque fluvial, en los que los peatones tienen prioridad, con imágenes que indican que pueden circular los patinetes eléctricos de tipo A y B y las bicicletas, que solo podrán adelantar a peatones cuando puedan guardar una distancia de 1,5 metros. Si no existe ese espacio, los ciclistas deben bajar de la bici y adelantar caminando. En las aceras, los peatones siguen manteniendo la prioridad, con la prohibición de circular ningún tipo de patinete eléctrico ni de bicicleta, salvo en este último caso si van uno o dos adultos acompañando a un menor de 14 años.

La infografía recoge, a continuación, el carril bici, en donde pueden ir los patinetes eléctricos tipo A y B, junto a las bicicletas, y los carriles a 50. Tras la entrada en vigor de la ordenanza las calles por las que se puede circular a 50 son las grandes vías de conexión y que tienen dos carriles y las de los polígonos industriales. Suman 69. Ese espacio puede ser recorrido por ciclistas circulando por mitad de la calzada y con coches que adecúan su velocidad a la de los ciclistas sin hostigarles, al igual que en el resto de calles de la ciudad. Los vehículos pueden adelantar a las bicis usando el carril de circulación de la izquierda. Los patinetes eléctricos tienen prohibidas estas vías.

De las 688 calles que tiene Pamplona, 431 tienen 30 km/h como velocidad máxima. En el interior del díptico se ha incluido un plano de la ciudad en el que se puede apreciar cómo son la mayoría de las calles y su distribución frente a las de 50 y las de 20 km/h. Pueden utilizar estas calles 30 las bicicletas, los patinetes eléctricos tipo B y los vehículos, que al ser de un único carril no pueden adelantar a las bicicletas. Quedan restringidas para los patinetes eléctricos tipo A. Por las 74 calles residenciales a 20 km/h pueden pasar bicicletas, patinetes eléctricos tipo A y B junto a los vehículos. Por último, las 114 zonas peatonales quedan solamente para los peatones, que tienen preferencia, y los ciclistas que deberán circular a 10 km/h.

Para ampliar la información se ha elaborado un dosier de consulta que viene a ser un resumen de la ordenanza. Comienza con una breve presentación general y una referencia a la mejora de visibilidad en pasos de cebra, ya que para aumentar la seguridad de quienes los atraviesan se van a eliminar las plazas de aparcamiento en los 5 metros previos.

A continuación, se hace referencia, bajo el lema general de ‘Muévete bien’, a la conducción de vehículos a motor; peatones; patinetes, patines y monopatines; vehículos de movilidad personas (VMP); ascensores urbanos y rampas mecánicas; y movilidad en bicicletas. Finaliza con un cuadro en el que se resume por dónde pueden circular los distintos vehículos y otro con las características de los VMP para que sus propietarios sepan en qué tipo está incluido el suyo.

En el apartado de los vehículos a motor se incide en la importancia de estar siempre atento a la conducción y a la velocidad, respetar los pasos de peatones o las obligaciones antes el trasporte urbano o las emergencias. A los peatones se les recuerda que tienen prioridad en zonas peatonales, aceras, paseos y parques y por calles peatonales. A quienes van en patinete, patines y monopatín que no pueden transitar por la calzada ni el carril bici no segregado y que deberán acomodar la marcha a las de las bicicletas si circulan por vías ciclistas y cuando transiten por aceras, no superar la velocidad de paso de las personas.

El siguiente apartado es el de los vehículos de movilidad personal (VMP) y patinetes eléctricos, a los que se les recuerda, como a los ciclistas, la importancia de ver y ser visto, en este caso utilizando chaleco reflectante y alumbrado delantero y trasero. La nueva Ordenanza de Movilidad incluye la regulación de los ascensores urbanos y las rampas. Por último, se aborda, de acuerdo al orden de la ordenanza, la movilidad en bicicletas. Se repasan las situaciones al igual que en el díptico, indicando, por ejemplo, que para cruza los pasos de peatones, igual que los patinetes eléctricos, hay que bajarse del vehículo mientras que en los pasos para ciclistas se puede cruzar montado.

El microsite www.pamplonaciudad30.pamplona.es (www.iruna30hiria.iruna.eus), que se ha alojado entre los cinco apartados principales de la web www.pamplona.es, mantiene una estructura y una información similares a las del folleto y organizada a través de distintos botones, de manera que de una forma rápida se puede consultar aquello que más interesa.

La velocidad relacionada con la probabilidad de muerte por atropello y atención de dudas

Tanto en el díptico como en el dosier, en el cartel de la marquesina y de los mupis, en la rotulación de los autobuses urbanos o en la web se recuerda en un gráfico que la probabilidad de muerte por atropello a 30 km/h es del 10% mientras que a 50 km/h aumenta ese porcentaje al 85%, un mensaje que esta campaña de comunicación trata de que interioricen los conductores. De ahí la insistencia en el icono de ‘Pamplona ciudad 30’.

También se han incorporado, tanto en el dosier como en la web, las preguntas concretas que con más frecuencia se reciben en el Servicio de Movilidad con el fin de aclarar estos casos concretos que plantean tantas dudas. Por ejemplo, se responde sobre la circulación en bicicleta por Carlos III o el tránsito en patinete eléctrico por calles residenciales. Con el mismo fin, la web incorpora un formulario a través del que se pueden plantear preguntas sobre la ordenanza que no son respondidas ni en el texto explicativo ni en las preguntas frecuentes.

REDES SOCIALES Y CINCO VÍDEOS DIFERENTES

La campaña también cuenta con presencia en las redes sociales municipales de Facebook y Twitter, apostando en esta ocasión por aparecer como contenido patrocinado ya que se considera que gran parte del público objetivo al que se quiere llegar es usuario de estos medios de comunicación. Se han diseñado diez imágenes, acompañadas de otros tantos textos, que inciden en los mensajes más importantes: la velocidad a 30 km/h; cómo atravesar pasos de peatones y ciclistas con bici y patinete eléctrico; el nuevo espacio de seguridad de 5 metros en los pasos de peatones; la prohibición de circular en bicicleta por las aceras salvo que se acompañe a menores o la manera en la que deben circular los vehículos para no hostigar a los ciclistas y las opciones que tienen para adelantarles. Asimismo, se aborda el uso de los ascensores urbanos, la movilidad reducida o los adelantamientos de bicis a peatones en los parques y paseos.

Para transmitir las mismas ideas se han editado cinco vídeos que serán compartidos en las redes sociales y pueden visionarse a través de la web. Los vídeos, con imágenes reales de la ciudad, están dirigidos a vehículos, VMP, bicicletas, peatones y personas que utilizan los ascensores urbanos. Cuentan con subtítulos y permiten acceder de una manera visual y sencilla a las nuevas formas de moverse en la ciudad.

'NOS RESPETAMOS', UNA DE LAS IDEAS RESUMEN DE LA CAMPAÑA

Por otra parte, para ganar presencia en la calle, que es en donde debe tenerse en cuenta la nueva Ordenanza de Movilidad, se ha optado por utilizar el mobiliario urbano y colocar grandes carteles de 1,75 x 1,20 m en 50 mupis y 30 marquesinas de villavesas. Además, se van a rotular tres villavesas con las ideas resumen: ‘Pamplona ciudad 30’, ‘Nos respetamos’ y la importancia de la velocidad para la gravedad de las lesiones en los atropellos.

También por la calle se moverá la campaña informativa en las bicicletas. Se van a repartir 1.000 chapas para colgar en patinetes y bicicletas a modo de matrículas con la frase ‘Elkar errespetatuz / Nos respetamos’ para recordar la actitud de convivencia entre los distintos medios que recorren las calles de Pamplona.

Por último, la Ordenanza de Movilidad también dedica un apartado a los ascensores urbanos y las rampas. Por ello, se van a editar carteles en estos espacios públicos para recordar, por ejemplo, que las personas con movilidad reducida tienen acceso preferente; en los ascensores grandes pueden viajar 2 bicicletas como máximo en cada viaje o que los animales de compañía irán atados y con bozal, o en transportín.

CASETA INFORMATIVA EN LA PLAZA DEL CASTILLO

Durante estos días, con motivo de la Semana de la Movilidad, se ha instalado una caseta informativa en la Plaza del Castillo que atenderá a todas las personas que se acerquen para difundir las actividades y para explicar la nueva Ordenanza de Movilidad, resolviendo las dudas que se planteen.

Permanecerá abierta de lunes a jueves de 18 a 21 horas y viernes y sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. También con el fin de dar a conocer el nuevo texto normativo, se han organizado cuatro charlas. Impartidas por técnicos municipales, se celebrarán de 18.30 a 20.30 horas y tendrán lugar, hoy lunes en el Palacio del Condestable; el martes en Civivox Iturrama; al día siguiente en el Museo de Educación Ambiental en el Monasterio Viejo de San Pedro y el jueves en Civivox San Jorge.

