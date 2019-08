Todas las claves para desplazarse en bici por Pamplona

25/08/2019 a las 06:00

'Ignorantia juris non excusat'. O lo que es lo mismo, el desconocimiento no exime del incumplimiento de la ley. Un principio de Derecho que indica que el desentenderse de aprender qué obligaciones determina una norma no sirve de excusa para evitar sanciones o amonestaciones.



Pese a que pueda parecer que las cosas no han cambiado demasiado, ya que siguen viéndose bicicletas en las aceras y usuarios de patinete eléctrico que continúan sin tener claro si el uso de casco e

