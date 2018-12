Diseño y artesanía en un zapato único

Actualizada 11/12/2018 a las 13:52

Una noria de hierro forjado donde dan vueltas zapatos de diseño llama la atención de los viandantes que pasan por delante del escaparate de la zapatería Blanco, en la calle San Fermín. Diseñadora y propietaria del establecimiento, Amaia Montané Pérez explica: “La idea me la traje de un escaparate de París. Me encantó. Mi marido es herrero y le dije que me hiciera una para poner en el escaparate de la tienda”. El carrusel de zapatos continúa dentro del local, con paredes llenas

Selección DN+